Chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng từ cơ sở

Đảng ủy xã Chiềng Hặc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 10.

Đảng bộ xã Chiềng Hặc có 1.311 đảng viên, sinh hoạt tại 51 chi bộ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc tạo nguồn phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn, do địa bàn rộng, dân cư phân tán. Trong khi đó, thanh niên sau khi học tập đã đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài địa phương; còn những người ở lại địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp, việc làm và thu nhập chưa ổn định...

Ông Phạm Đức Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chiềng Hặc, cho biết: Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các bản, thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn chi bộ rà soát, lựa chọn quần chúng ưu tú. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tập hợp đoàn viên, hội viên; thông qua các phong trào, hoạt động ở cơ sở để phát hiện những nhân tố có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc chung. Nguồn được chú trọng là đoàn viên, thanh niên, trưởng bản, dân quân tự vệ, dự bị động viên, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể và những quần chúng có uy tín.

Tạo môi trường và điều kiện để thanh niên gắn bó với quê hương, Đảng bộ xã đã gắn công tác tạo nguồn với phát triển kinh tế, xây dựng sinh kế, quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển sản xuất và du lịch cộng đồng. Những mô hình kinh tế hiệu quả, phong trào thi đua và hoạt động cộng đồng trở thành môi trường để đoàn viên, thanh niên thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm. Chỉ đạo các chi bộ phát hiện và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ và giao nhiệm vụ phù hợp, giúp quần chúng có điều kiện thể hiện năng lực, trách nhiệm, để giới thiệu cho tổ chức Đảng đánh giá, xem xét kết nạp.

Chi bộ bản Huổi Mong, xã Chiềng Hặc tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng.

Tại bản Tà Làng Cao, sau sáp nhập, Chi bộ có 23 đảng viên. Việc tạo nguồn phát triển Đảng của bản gặp nhiều khó khăn, do thanh niên đi làm ăn xa, nên ít có thời gian tham gia hoạt động ở bản. Anh Lường Văn Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Chi bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, vận động nhân dân duy trì diện tích ruộng lúa, phát triển cây ăn quả, cây na, bầu, bí và các loại cây trồng phù hợp. Qua lao động sản xuất, các phong trào và công việc chung của bản, những quần chúng tích cực được phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng. Hiện nay, Chi bộ đang làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho một đảng viên; đồng thời giao Chi đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ tiếp tục rà soát, giới thiệu quần chúng ưu tú.

Còn với Chi bộ bản Huổi Mong có 62 đảng viên, trong đó 8 đảng viên dự bị. Ông Hà Văn Xuân, Bí thư Chi bộ bản, chia sẻ: Cùng với rà soát nguồn, Chi bộ chú trọng những quần chúng tích cực trong lao động sản xuất và các hoạt động chung của bản, tạo điều kiện để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu. Nhờ đó, tháng 9 vừa qua, Chi bộ đã xem xét và cử một quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các đảng viên Chi bộ Huổi Mong, xã Chiềng Hặc trao đổi về công tác phát triển đảng viên.

Nhờ tích cực tham gia các phong trào của bản Huổi Mong, anh Quàng Xuân Quyên được kết nạp vào Đảng tháng 10/2025, anh chia sẻ: Được kết nạp vào Đảng là niềm vinh dự và tự hào, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu làm tốt vai trò gương mẫu của người đảng viên, đi đầu trong mọi hoạt động, nhất là trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và giúp đỡ các quần chúng khác phấn đấu vào Đảng.

Từ việc phát hiện đúng người, giao đúng việc, rèn luyện qua thực tiễn, những nhân tố tích cực ở Chiềng Hặc đang từng bước trưởng thành, bổ sung sức trẻ cho tổ chức Đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 29 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 13 đồng chí; cử 13 lượt cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị và 1 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị. Các đảng viên mới đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy xã Chiềng Hặc tập trung rà soát nguồn tại từng bản, từng tổ chức đoàn thể, chú trọng lực lượng trẻ và những quần chúng có triển vọng. Các chi bộ chủ động nắm tình hình thanh niên tại địa phương, những người đi làm ăn xa và các trường hợp có nguyện vọng trở về quê lập nghiệp để có phương án vận động, bồi dưỡng phù hợp, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trong tình hình mới.