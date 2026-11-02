Chú trọng rèn tay nghề, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho học viên Quảng Trị

Cơ sở GDNN ở Quảng Trị chú trọng rèn kỹ năng nghề cho học viên.

Học nghề từ thực hành, trưởng thành nhờ trải nghiệm

Sau 5 năm học tập và tốt nghiệp chuyên ngành Chế tạo máy tại Trường Đại học Bách khoa, Bùi Tiến Lợi (SN 1999) có thời gian làm việc thực tế tại một số doanh nghiệp.

Bản thân từng dự định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp nhưng chưa thành, Lợi quyết định trở lại giảng đường, theo học ngành Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Trị để tiếp tục trau dồi, mở rộng tay nghề.

Đang là sinh viên năm thứ 2, Bùi Tiến Lợi cùng Nguyễn Anh Tú và các thành viên trong nhóm vừa giành giải Nhất tại Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên lần thứ II, do nhà trường tổ chức.

ThS Đào Hoài Linh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Trị trao giải Nhất cho nhóm của Bùi Tiến Lợi.

Gần một tháng chuẩn bị cho cuộc thi cũng là khoảng thời gian nhóm tập trung nghiên cứu, thực hành và hoàn thiện đề tài thiết kế hệ thống tự động hóa. Từ tiếp cận phần mềm, xây dựng mô hình đến chạy thử nghiệm, các thành viên được giảng viên hướng dẫn chi tiết từng thao tác kỹ thuật.

Bùi Tiến Lợi chia sẻ, việc tham gia hội thi không chỉ là cơ hội thử sức mà còn giúp củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và tích lũy kinh nghiệm. Những kiến thức đã học được vận dụng vào từng công đoạn, từ xây dựng mô hình đến hoàn thiện sản phẩm.

Quá trình học tập, các học viên được tăng cường thực hành và thực tập tại môi trường doanh nghiệp.

Đánh giá về môi trường đào tạo, Lợi cho biết chương trình học tại trường chú trọng thực hành và tính ứng dụng thực tế. Bên cạnh kiến thức lý thuyết, sinh viên được thực hành, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỹ năng lắp đặt và vận hành thiết bị.

Đáng chú ý, nhà trường chú trọng rèn tay nghề cho học viên. Mỗi kỳ học, trường dành khoảng 2 tháng để kết nối, đưa sinh viên đến thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp. Qua đó, người học có điều kiện nâng cao kỹ năng, rèn luyện tay nghề và làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Lợi cho biết, bản thân được nhà trường giới thiệu thực tập tại các doanh nghiệp lớn như VinFast, đồng thời được giới thiệu việc làm trong một số lĩnh vực như điện lạnh, điện dân dụng. Việc vừa học, vừa thực hành tại doanh nghiệp giúp học viên có thêm thu nhập, đồng thời tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Theo em Bùi Tiến Lợi, được cọ xát sớm với môi trường sản xuất thực tế là điều kiện quan trọng để mỗi học viên nâng cao tay nghề, tích luỹ kinh nghiệm nghề nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nâng cao chất lượng đào tạo từ yêu cầu thực tế

Việc gắn đào tạo với thực hành đang là hướng đi được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Trị chú trọng. Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên lần thứ II là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa mục tiêu đó.

Hội thi thu hút hơn 90 học viên ở 2 bậc học Cao đẳng và Trung cấp, thuộc các ngành, nghề như nông nghiệp công nghệ cao; chăn nuôi, thú y; quản lý tài nguyên rừng; điện công nghiệp; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; công nghệ ô tô; công nghệ hàn; kỹ thuật xây dựng; kế toán; kỹ thuật chế biến món ăn; chăm sóc sắc đẹp và quản trị khách sạn.

Hội thi Kỹ năng nghề học sinh, sinh viên là cơ hội để học viên rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao tay nghề.

Các thí sinh tham gia hai nội dung gồm vấn đáp kiến thức chuyên môn, chiếm 20 điểm và thực hành kỹ năng nghề, chiếm 80 điểm. Đề thi được xây dựng trên cơ sở đề thi kỹ năng nghề quốc gia và tiêu chuẩn kỹ thuật nghề quốc gia, hướng tới chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những xu thế mới của sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba; giải cá nhân gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ông Nguyễn Thành Minh, Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Trị cho hay, hội thi góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện kỹ năng và sáng tạo trong toàn trường. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, đánh giá năng lực bản thân và vận dụng kiến thức vào giải quyết những yêu cầu thực tế.

Học viên ngành xây dựng tham gia hội thi nghề.

Thông qua hội thi, nhà trường có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả giảng dạy, chất lượng đào tạo thực hành, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Hoạt động này đồng thời giúp phát hiện, bồi dưỡng những học sinh, sinh viên có kỹ năng nghề xuất sắc để tham gia các kỳ thi cấp cao hơn.

Theo ông Đào Hoài Linh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Trị, nhà trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trọng điểm của địa phương, đào tạo đa ngành, nghề và bậc học.

Trong 9 tháng qua, quy mô đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường đạt gần 12.800 học viên. Chương trình đào tạo của nhà trường luôn được cập nhật theo hướng hiện đại, tăng thời lượng thực hành, ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ số, tự động hóa và bám sát nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm bình quân trên 85%.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều kiện và các nội dung liên quan để trình Bộ GD&ĐT đánh giá, công nhận Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Trị đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao.