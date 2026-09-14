Chú trọng quản lý chất thải xây dựng

Để giải quyết tình trạng này, mới đây, thành phố đã công khai 81 vị trí đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết, xử lý tạm thời đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng, tạo điều kiện để các dự án được triển khai nhanh, đúng tiến độ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, 81 vị trí được các địa phương đề xuất có quy mô và điều kiện khai thác khác nhau. Có những vị trí quy mô lớn như khu vực Bãi Già, xã Vật Lại, khoảng 100 ha; khu vực Đồng Vôi tại xã Hồng Sơn và xã Vĩnh An rộng 2,8 ha, khả năng tiếp nhận khoảng 1,68 triệu m³ đất...

Ngoài ra, còn nhiều vị trí được phân bố tại nhiều địa phương khác, từng bước hình thành mạng lưới tiếp nhận, thay vì việc từng dự án tự tìm bãi tập kết phế thải xây dựng.

Trong những tháng đầu năm 2026, lượng phế thải xây dựng trên địa bàn Hà Nội phát sinh khoảng 1,5 triệu tấn, có thời điểm lên tới 10.000 tấn/ngày, trong khi năng lực tiếp nhận, xử lý của những bãi chứa thải (cũ) là khoảng 1.670 tấn/ngày, khiến nhiều khu vực quá tải, gia tăng nguy cơ bụi, ô nhiễm, ùn tắc giao thông và đổ trộm phế thải.

Với những công trình lớn, khoảng cách vận chuyển, năng lực tiếp nhận và điều kiện giao thông của các bãi chứa chất thải xây dựng tác động trực tiếp đến chi phí và tiến độ. Bởi vậy, khi địa điểm tiếp nhận được xác định công khai, chủ đầu tư có thể chủ động phương án vận chuyển, không phải chờ đến khi chất thải phát sinh mới tìm nơi xử lý.

Tuy nhiên, trong số 81 điểm tập kết chất thải xây dựng, có nơi đường vào hạn chế, thậm chí chưa có kết nối giao thông. Do đó, từng vị trí cần được xác định rõ loại chất thải, công suất tiếp nhận, điều kiện vận chuyển, phạm vi phục vụ... Yêu cầu này càng cấp thiết khi thời gian tới Hà Nội triển khai những dự án quy mô rất lớn. Nếu không chuẩn bị trước năng lực xử lý, việc xử lý chất thải xây dựng có thể trở thành lực cản đối với tiến độ của dự án.

Về lâu dài, thành phố cần chuyển mạnh sang tư duy coi chất thải xây dựng là tài nguyên. Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 27/7/2026 của thành phố đã đặt ra hướng đi này khi ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải xây dựng và gia cố đất ngay tại công trường; tận dụng tối đa cốt nền tự nhiên; hạn chế đào bỏ, vận chuyển đất đi nơi khác; tăng sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình sử dụng vốn nhà nước. 81 điểm tập kết là giải pháp cần thiết trước mắt, giúp các công trình có chỗ để tập kết chất thải. Song, mục tiêu lớn hơn phải là giảm lượng chất thải đưa đến các điểm tập kết, bằng cách tái chế và tái sử dụng ngay từ công trường.