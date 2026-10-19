Chú trọng phòng ngừa vi phạm pháp luật về môi trường từ cơ sở

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát kinh tế và Trưởng Công an phường Tân Thành, Công an Xã Lương Thế Trân.

Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), yêu cầu lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, lĩnh vực quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cần xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý đúng quy định, không bỏ lọt hành vi vi phạm.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan chuyên ngành, chú trọng phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm về môi trường tại Công an tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, quy định pháp luật và chỉ đạo của Bộ Công an; công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý vi phạm; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Qua đó, đánh giá kết quả đạt được, làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Cà Mau đã xử phạt hành chính 12 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, liên quan 12 đối tượng, với tổng số tiền hơn 829 triệu đồng.

Kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhất là tại những địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác.

Đại tá Châu Quốc Huy khẳng định, Công an tỉnh Cà Mau sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, rà soát các mặt công tác, kịp thời khắc phục hạn chế; nâng cao chất lượng nắm tình hình, chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Thông qua đợt kiểm tra, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục hoàn thiện phương pháp tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về môi trường, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, sức khoẻ và sinh kế của người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.