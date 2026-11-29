Khi nói về sự phát triển của bất kỳ một quốc gia nào, chúng ta thường hay nói về vốn kinh tế, từ đó tập trung vào tìm hiểu sự phát triển khoa học - công nghệ, mức độ đầu tư vào công nghiệp... Thế nhưng, theo các nhà quản lý và các nhà khoa học, vốn văn hóa cũng là một loại vốn có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung. Bởi lẽ, vốn văn hóa không chỉ là điều tất yếu cho sự phát triển bền vững và hài hòa của xã hội mà còn trở thành chất liệu quan trọng phục vụ ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, từ đó đóng góp không nhỏ vào GDP của mỗi quốc gia.

Với tầm nhìn chiến lược, trong quá trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc cách mạng tiến lên xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, truyền thống của dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt văn hóa trở thành một trong 4 thành tố cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Cụ thể quan điểm chỉ đạo là: “Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên…”.

Tại Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định quan điểm chỉ đạo: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước”. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa”, đặt chỉ tiêu đến năm 2030, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn; đồng thời phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP đến năm 2030 và 9% đến năm 2045…

Đối với mỗi cá nhân, vốn văn hóa giúp chúng ta làm giàu tri thức, giàu về đời sống tinh thần và là cơ sở để chúng ta hạnh phúc hơn. Vốn văn hóa còn là nền tảng quan trọng để chúng ta sống đạo đức, nhân văn, tử tế; đồng thời là “kim chỉ nam” để ứng xử có trách nhiệm, phù hợp, văn minh với gia đình, cộng đồng, xã hội. Để từ đó, mạch nguồn truyền thống gia đình, dòng tộc, cốt cách, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam luôn được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa một cách gần gũi, giản dị và mạnh mẽ nhất.

Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số, công nghệ phát triển không ngừng, những giá trị thuộc về nhân văn, văn hóa ngày càng được quan tâm, coi trọng. Đảng ta chủ trương xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại gắn với hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây là một chủ trương lớn, cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các quyết sách. Khi vốn văn hóa không ngừng được bồi đắp, cả dân tộc, từng gia đình, từng cá nhân sẽ ngày càng sâu rễ, bền gốc, vững vàng và thích ứng trước những biến động không ngừng của thời đại.