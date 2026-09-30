Chú trọng phát triển thể thao học đường

Học sinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn) hào hứng tập luyện bóng đá. Ảnh: PHI NÔNG

Đa dạng môn thể thao

Xác định tầm quan trọng của thể thao học đường trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, Trường THCS Trần Đại Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn) xây dựng kế hoạch và triển khai dạy nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, cầu lông… ngay từ đầu năm học mới. Không khí tập luyện, vui chơi thể thao diễn ra sôi nổi, rộn rã tiếng cười. Trong giờ học bóng đá, học sinh hứng thú khi được giáo viên chỉ từng động tác.

Em Trần Trung Sơn (học sinh lớp 8/2) cho hay: “Những giờ học giáo dục thể chất giúp em và các bạn trau dồi kỹ năng, rèn luyện sức khỏe. Riêng môn bóng đá, giáo viên giúp em chơi đúng kỹ thuật, tiến bộ từng ngày, qua đó tham gia các giải thể thao dành cho học sinh”.

Theo thầy Trương Công Tuân, Tổ trưởng Giáo dục thể chất Trường THCS Trần Đại Nghĩa, năm học mới, trường tiếp tục chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thể dục - thể thao. Ngoài các bài thể dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường tổ chức dạy các môn thể thao tự chọn, đáp ứng nhu cầu của học sinh. Các môn bóng đá, bóng rổ, cầu lông đều thu hút đông học sinh tham gia. Ngoài việc nâng cao kỹ năng, mỗi buổi học, giáo viên chú trọng tạo không khí sôi nổi, lôi cuốn nhằm khơi dậy niềm đam mê thể thao đối với học sinh. Hiện trường có nhà thi đấu đa năng và sân bóng đá thuận lợi việc tập luyện.

Tại Trường THPT Núi Thành (xã Núi Thành), hoạt động thể thao cũng mang đến sự hứng thú cho học sinh. Năm nay, trường tổ chức dạy bóng rổ, bóng chuyền và bóng đá. Đây đều là những môn thể thao phổ biến, giúp học sinh nâng cao thể lực, rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo.

Cô Nguyễn Thị Tường Vi, giáo viên giáo dục thể chất nhà trường cho hay, tín hiệu tích cực với thể thao học đường là được học sinh đón nhận nhiệt tình, hào hứng trong mỗi giờ học. Các em đều ý thức được việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe thông qua thể thao sẽ giúp cho việc học tốt hơn.

Song song với hoạt động dạy giáo dục thể chất, các câu lạc bộ thể thao tại trường thu hút đông học sinh tham gia. Trong đó, sau một năm thành lập, Câu lạc bộ THPT Núi Thành Runners trở thành điểm hẹn quen thuộc của học sinh sau giờ học. Khí thế tập luyện và thi đấu thể thao sôi nổi của câu lạc bộ góp phần lan tỏa phong trào chạy bộ trong nhà trường.

Mới đây, trường phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi chạy S-Race - một sân chơi thể thao quy mô toàn quốc dành cho học sinh, với mục tiêu nâng cao nhận thức về sức khỏe, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập.

Việc tham gia S-Race không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bản thân, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Trường THPT Núi Thành năng động, sáng tạo và hội nhập. Ngay sau phát động, trường là đơn vị đầu tiên của Đà Nẵng đạt mốc 1.000 người đăng ký tham gia.

Trường THPT Núi Thành (xã Núi Thành) tổ chức nhiều môn thi đấu trong năm học 2026 - 2027 nhằm mang đến sân chơi hấp dẫn cho học sinh. Ảnh: PHI NÔNG

Hấp dẫn các giải đấu

Để công tác giáo dục thể chất đạt hiệu quả cao nhất, các trường học còn chú trọng tổ chức giải thể thao học đường. Năm nay, Trường THPT Núi Thành tổ chức các môn: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, việt dã, bóng bàn, cầu lông và cờ vua. Thầy Nguyễn Tấn Triều, Hiệu trưởng Trường THPT Núi Thành cho biết, các môn trong chương trình thi đấu năm nay đều là những môn thể thao được trường duy trì tổ chức hằng năm. Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp để vận động viên thể hiện bản lĩnh, rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý thức kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Tại Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh), không khí thi đua thể thao cũng diễn ra hấp dẫn. Năm nay, trường đưa vào thi đấu các môn việt dã, điền kinh, cầu lông và bóng bàn. Theo thầy Lê Văn Bằng, giáo viên phụ trách giáo dục thể chất, các giải đấu mang đến sự hứng thú để học sinh nỗ lực tập luyện và quyết tâm tranh tài. Đây là cơ sở để nâng chất lượng các giải thể thao dành cho học sinh, đưa phong trào thể thao học đường trong nhà trường phát triển.

Ông Nguyễn Quang Quốc Công, chuyên viên phụ trách giáo dục thể chất Sở Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận, phong trào thể thao học đường có bước phát triển mạnh trong những năm qua. Sở khuyến khích, tạo điều kiện cho các trường thành lập các câu lạc bộ và tổ chức dạy đa dạng các môn thể thao. Năm học này, Sở tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức giải đấu cấp thành phố, nhằm tạo động lực cho học sinh duy trì thói quen tập luyện thể dục - thể thao. Theo kế hoạch, chương trình thi đấu của giải năm nay dự kiến có 7 môn, gồm: bơi, bóng đá, bóng rổ, đá cầu, kéo co, cờ vua và việt dã. Công tác chuẩn bị đang được ban tổ chức tiến hành, hướng đến giải đấu thành công và ý nghĩa.