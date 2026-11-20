Dự hội nghị có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Cụm thi đua số 9 có đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương; đại diện Ban Xây dựng Đảng của 12 phường trong cụm.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Theo báo cáo của Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy phường Bình Dương, năm 2026, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị trong cụm đã chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục được duy trì.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương Nguyễn Chí Trung cùng lãnh đạo các đơn vị tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong bối cảnh tổ chức bộ máy tinh gọn, khối lượng công việc lớn; đồng thời đánh giá cao vai trò Cụm trưởng của phường Bình Dương trong kết nối, tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Đại diện các phường trong Cụm thi đua tham dự hội nghị

Đồng chí đề nghị các phường tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, đường truyền, băng thông và thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 07 về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo môi trường lan tỏa, thu hút cán bộ, đảng viên và nhân dân đến tham quan, học tập.

Các đơn vị cần chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo, bảo đảm triển khai đúng quy định.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chúc các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2027.