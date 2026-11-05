Chú trọng phát triển đảng viên trẻ

Các cấp bộ Đoàn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Bí thư Đoàn phường Hòa Cường Lê Viên Thành cho biết, thời gian qua, Đoàn phường chú trọng tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm thông qua các phong trào, hoạt động tình nguyện và phần việc thiết thực tại địa phương. Qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, theo dõi quá trình phấn đấu, phối hợp với cấp ủy bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này, mới đây, Đoàn phường Hòa Cường phối hợp với Chi bộ Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tổ chức diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú”. Tại đây, các đại biểu thảo luận giải pháp phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; nhấn mạnh việc đánh giá quá trình phấn đấu phải gắn với kết quả học tập, lao động, hoạt động Đoàn và sự tín nhiệm của tập thể. Bên cạnh đó, vai trò của cấp ủy, tổ chức Đoàn và đảng viên được phân công giúp đỡ cũng được đề cao nhằm định hướng, theo dõi và hỗ trợ đoàn viên trưởng thành, có động cơ vào Đảng đúng đắn.

Không chỉ ở địa bàn dân cư, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ trong trường học cũng được chú trọng, với nhiều cách làm gắn liền quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Tại Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu), từ đầu năm 2026 đến nay, nhà trường đã giới thiệu 30 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu kết nạp 20 đảng viên, trong đó có 18 học sinh.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú Nguyễn Cửu Huy, nhà trường phối hợp với cấp ủy, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức liên quan để phát hiện những đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật, kết quả học tập tích cực và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động tập thể.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới thông qua sinh hoạt dưới cờ, diễn đàn thanh niên, hành trình về nguồn và hoạt động tìm hiểu lịch sử Đảng, truyền thống dân tộc. Đặc biệt, học sinh được tạo điều kiện tham gia phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và an sinh xã hội để thử thách, rèn luyện bản thân.

Đoàn phường Hòa Cường phối hợp với Chi bộ Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tổ chức diễn đàn “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú” năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Để chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên, với Trường THPT Trần Phú, nhà trường chú ý hồ sơ của các đoàn viên ưu tú từ cuối cấp học trước để sớm bồi dưỡng từ lớp 10; đồng thời tăng cường phối hợp để theo dõi, giúp đỡ học sinh trong suốt quá trình rèn luyện.

Ở địa bàn miền núi, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ cũng đối mặt với những khó khăn riêng, nhất là tình trạng thanh niên đi làm ăn xa, ít tham gia sinh hoạt tại địa phương. Tại thôn Ađâu, xã Tây Giang, chi đoàn hiện có 25 đoàn viên, thanh niên nhưng số người có đủ điều kiện để tạo nguồn phát triển Đảng còn hạn chế.

Bí thư Chi bộ thôn Ađâu Ating Thị Ron cho hay, sau sáp nhập, việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi đoàn gặp nhiều khó khăn, chất lượng đoàn viên chưa đồng đều. Nhiều thanh niên đi làm ăn xa, chỉ trở về địa phương vào dịp lễ, Tết nên chi bộ khó nắm bắt tư tưởng, lối sống và quá trình rèn luyện. Một bộ phận thanh niên ưu tiên việc làm, thu nhập, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên; thậm chí có tâm lý ngại phấn đấu vì lo ảnh hưởng đến công việc và thời gian cá nhân.

Trước thực tế đó, chi bộ thôn xác định công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Nội dung này được đưa vào nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nghị quyết sinh hoạt chi bộ hằng tháng để theo dõi, đánh giá kết quả. Chi bộ phối hợp với trưởng thôn, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và gia đình rà soát, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên, kể cả những người đang học tập, làm việc xa quê.

Cùng với đó, lập danh sách theo dõi quần chúng tiềm năng, phân loại theo độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp và quá trình tham gia hoạt động tại địa phương; duy trì liên lạc qua các nhóm zalo, facebook của chi đoàn. Những đoàn viên tiêu biểu được quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện tham gia một số buổi sinh hoạt chi bộ để tìm hiểu về tổ chức Đảng và có thêm động lực phấn đấu.

“Chi bộ chú trọng chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu; đồng thời, phân công cấp ủy viên trực tiếp theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Qua đó, từng bước tạo nguồn đảng viên trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận cho thôn và các đoàn thể ở cơ sở”, bà Ating Thị Ron nhấn mạnh.