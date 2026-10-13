Chú trọng những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp

Diễn đàn do Báo Văn hóa tổ chức - nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, thu hút khoảng 300 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cho biết, Trong xu hướng hiện nay—khi doanh nghiệp vừa phải giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa phải liên tục đổi mới, sáng tạo bằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng gợi mở một số điểm cốt lõi về văn hóa doanh nghiệp. Thượng tôn pháp luật và giữ trọn chữ tín. Giá trị này được kiểm chứng rõ nhất khi doanh nghiệp đứng trước sự lựa chọn giữa lợi ích trước mắt và việc giữ đúng nguyên bản. Chẳng hạn, khi phát hiện sản phẩm có lỗi, doanh nghiệp cần chủ động thông tin, khắc phục và chịu trách nhiệm đúng như cam kết; thực hiện sòng phẳng, đúng hẹn ngay cả với những đối tác nhỏ. Cam kết chất lượng sản phẩm. Đã làm ra sản phẩm thì phải cam kết chất lượng. Tinh thần này phải thấm nhuần từ đội ngũ nhân sự cho đến từng sản phẩm đưa ra thị trường. Văn hóa minh bạch và trung thực.

Với mục tiêu tạo không gian đối thoại đa chiều giữa cơ quan quản lý, giới chuyên gia và doanh nghiệp, diễn đàn tập trung nhận diện những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp đưa văn hóa trở thành nền tảng trong chiến lược quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Toàn cảnh Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026.

Nội dung diễn đàn được triển khai qua hai phiên thảo luận chính: “Văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới” và “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới và chuyển đổi số”.

Tại phiên thảo luận thứ nhất, các chuyên gia tập trung phân tích vai trò của văn hóa doanh nghiệp như một nguồn lực nội sinh, có mối quan hệ mật thiết với chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, tinh thần doanh nhân, khát vọng phát triển và năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua đó, văn hóa được nhìn nhận không chỉ là hệ giá trị định hình bản sắc doanh nghiệp mà còn là yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026 góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành môi trường kinh doanh đề cao đạo đức, trách nhiệm và sáng tạo.

Ở phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu trao đổi về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đồng thời đề cập chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát huy các giá trị văn hóa trong hoạt động quản trị và kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để chia sẻ những cách làm thực tiễn nhằm phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh môi trường kinh doanh không ngừng biến đổi.

Các chuyên gia trao đổi về vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới và chuyển đổi số.

Thông qua hai phiên thảo luận, diễn đàn góp phần làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức với hiệu quả đổi mới, qua đó gợi mở các giải pháp phát huy nguồn lực con người, khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập báo Văn hoá phát biểu.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập báo Văn hoá cho biết: Khi văn hóa đi vào quản trị, vào công nghệ, vào cách sử dụng con người, vào mỗi quyết định kinh doanh và mỗi quan hệ với cộng đồng, lúc đó văn hóa mới thực sự trở thành nguồn lực. Và khi nguồn lực ấy được đánh thức trong từng doanh nghiệp, nó sẽ góp phần hình thành sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và rộng hơn là sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành môi trường kinh doanh đề cao đạo đức, trách nhiệm và sáng tạo. Từ đó, văn hóa không chỉ tạo nên bản sắc riêng mà còn trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng giá trị bền vững cho doanh nghiệp, người lao động và xã hội.