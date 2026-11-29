HTX ngựa bạch làng Phẩm xây dựng đội ngũ nhân lực hướng đến sản xuất chuyên nghiệp.

Lớn lên trong gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với cây chè, anh Bùi Văn Dương, thành viên HTX Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, sớm có điều kiện tiếp cận nghề truyền thống. Quá trình học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp giúp anh tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng.

Anh Dương chia sẻ: Những kiến thức ngoại ngữ được học trước đây giúp tôi thuận lợi hơn khi giao tiếp, giới thiệu sản phẩm với du khách quốc tế. Tôi mong muốn vận dụng kinh nghiệm tích lũy được để cùng gia đình phát triển các sản phẩm ẩm thực từ chè, giúp du khách hiểu hơn về cây chè, văn hóa trà và con người Tân Cương.

Rời quê hương đi học tập, làm việc tại các thành phố lớn, sau khi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, nhiều thanh niên ở xã Tân Cương đã lựa chọn trở về tham gia phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Không chỉ tiếp nối nghề truyền thống, họ còn mang theo tư duy, cách làm mới, góp phần tạo sức sống cho các HTX. Xã hiện có trên 30 HTX, trong đó nhiều đơn vị sản xuất chè đã chú trọng xây dựng đội ngũ kế cận có trình độ, năng động.

Yêu cầu về nhân lực trong các HTX hiện nay không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm canh tác, kỹ thuật chế biến mà còn mở rộng sang các lĩnh vực quản trị, xây dựng thương hiệu, marketing, thương mại điện tử, livestream bán hàng.

Việc bổ sung những kỹ năng này giúp các HTX tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường và thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Anh Bùi Văn Dương (đứng bên phải ) giới thiệu các sản phẩm từ chè cho du khách.

Tại xã Vạn Phú, chị Tô Thị Thủy, Giám đốc HTX Trà và Du lịch sinh thái Vạn Phú, cùng các thành viên đang từng bước xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ, đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thiện quy trình sản xuất.

Với nhà xưởng rộng 500m², HTX chú trọng tổ chức sản xuất bài bản, cải tiến mẫu mã, bao bì nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Theo chị Thủy, muốn HTX phát triển lâu dài, người đứng đầu phải có kiến thức, tinh thần trách nhiệm, biết tập hợp và phát huy sức mạnh của các thành viên.

Những chuyển biến từ cơ sở đang góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực kinh tế tập thể của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có gần 1.450 HTX với gần 17.000 thành viên, tạo việc làm cho trên 31.000 lao động, thu nhập bình quân từ 4,5-6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với mở rộng quy mô sản xuất, nhiều HTX đã ứng dụng công nghệ vào quản lý, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kết nối các khâu trong chuỗi cung ứng.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, các chương trình hỗ trợ đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và phương thức hoạt động của nhiều HTX. Tư duy sản xuất từng bước đổi mới, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số được quan tâm hơn, góp phần nâng cao thu nhập, lợi nhuận cho HTX và các thành viên.

Để nguồn nhân lực thực sự trở thành động lực phát triển, các HTX cần gắn công tác đào tạo với nhu cầu thực tế và chiến lược lâu dài; đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ chế đãi ngộ phù hợp và định hướng phát triển rõ ràng nhằm thu hút, giữ chân người có năng lực.