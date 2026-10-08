Toàn cảnh buổi kiểm tra, giám sát. Ảnh: Bá Lợi

Dự buổi làm việc có: Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; ông Cao Thanh Trí, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Nai.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Đảng bộ Công an xã Nha Bích đã tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu; 100% đảng viên tham gia học tập và thực hiện trả lời câu hỏi tìm hiểu về các nghị quyết được triển khai. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Nha Bích cũng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đảng ủy Công an xã đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên.

Thượng tá Lê Đức Cường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã Nha Bích phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Lợi

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra tập trung trao đổi, đánh giá việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy cấp trên. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và các chương trình, kế hoạch được cụ thể hóa tại Công an xã. Đối với công tác xây dựng Đảng, duy trì sinh hoạt Đảng, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định.

Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Lợi

Phát biểu quán triệt tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ trực tiếp tham mưu; trong đó chú trọng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới; tăng cường hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kiện toàn, chuẩn hóa hồ sơ công tác Đảng.

Đại tá Nguyễn Quốc Huy đề nghị tập trung vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng “xã không ma túy” với các phương pháp và cách làm hay, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các hệ thống dùng chung cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chuyên môn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.