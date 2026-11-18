Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, sĩ quan, giáo viên, nhân viên Trường Thiếu sinh quân miền Trung nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Văn phòng Thành ủy và phường Quảng Phú.

Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học; chú trọng giáo dục toàn diện, gắn trang bị kiến thức với rèn luyện thể chất, kỹ năng sống, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và lòng yêu nước cho học viên.

Cùng với dạy chữ, trang bị kiến thức, rèn luyện thể chất, nhà trường cần chú trọng nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện để các em trưởng thành, trở thành những người lính Bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng việc đào tạo, bồi dưỡng thiếu sinh quân trở thành những người lính Bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu trong tương lai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong công tác đào tạo; các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương quan tâm, đồng hành, tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong đó, chú trọng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước thông qua các hoạt động tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố, giúp học viên mở rộng hiểu biết về xã hội, lịch sử và văn hóa.

Nhà trường cần duy trì phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác chuyên môn, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo chuẩn quốc gia và quy định của ngành; phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quản lý tốt học viên, cán bộ, nhân viên.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động dã ngoại, giao lưu, trải nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển thể chất, nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng sống cho học viên.

Phó Bí thư Thành ủy đánh giá, dù mới thành lập và đi vào hoạt động, tập thể nhà trường đã nỗ lực ổn định tổ chức, xây dựng nền nếp, triển khai các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và quản lý học viên.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nghe báo cáo về quá trình hoạt động của Trường Thiếu sinh quân miền Trung sau 8 tháng thành lập, đồng thời biểu dương những nỗ lực của tập thể nhà trường trong thời gian qua. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, tính chính quy, nền nếp của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, giáo viên, nhân viên.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung trên địa bàn thành phố là chủ trương có ý nghĩa quan trọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nhà trường vừa thực hiện nhiệm vụ tri ân đối với các gia đình chính sách, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quân đội.

Học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông sẽ tiếp tục được định hướng thi tuyển vào các trường quân đội, phấn đấu trở thành những sĩ quan ưu tú, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bảo vệ biên giới quốc gia.

Nhắc lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và lời khẳng định của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đội ngũ nhà trường vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vừa mang trên mình trọng trách của người sĩ quan quân đội.

Một tiết thực hành môn Tin học của học viên Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: TUẤN ANH

Năm học 2026 - 2027, Trường Thiếu sinh quân miền Trung tổ chức 6 lớp với 240 học sinh, gồm 3 lớp 6 và 3 lớp 10. Trong đó, có 194 nam, 46 nữ và 229 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy gồm 55 người, 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó có 7 thạc sĩ...

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng tặng lẵng hoa và quà chúc mừng tập thể cán bộ, sĩ quan, giáo viên, nhân viên Trường Thiếu sinh quân miền Trung nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.