Lớp bồi dưỡng chuyên gia về chuyển đổi số do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai tổ chức vào tháng 11-2026.

Vào tháng 11-2026, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên gia về CĐS năm 2026. Mục tiêu cốt lõi của khóa học là nâng cao năng lực triển khai thực tế cho đội ngũ cán bộ phụ trách CĐS ở các sở, ban, ngành và các xã, phường trong thành phố.

Trang bị kỹ năng số

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, chương trình của lớp bồi dưỡng gồm 80 tiết học, tập trung vào 7 nhóm nội dung đào tạo cốt lõi, tạo thành một mạch kiến thức, kỹ năng thực chiến về cập nhật nền tảng CĐS cấp xã, phường; nghiên cứu Khung kiến trúc số Đồng Nai; rèn luyện kỹ năng xác định yêu cầu dữ liệu, quản trị dữ liệu (đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống).

Tiến sĩ Mai Hoàng Sang (Trường đại học Sài Gòn), giảng viên lớp bồi dưỡng chia sẻ: So với lớp bồi dưỡng trước đây, lớp bồi dưỡng này ở mức độ nâng cao hơn. Các nội dung bài giảng sẽ tiếp cận ở góc độ quản trị về CĐS. Do đó, những học viên tham gia lớp bồi dưỡng này đóng vai trò tham mưu cho lãnh đạo ở cấp cơ sở để định hướng vấn đề rõ ràng, từ đó phân tích, hệ thống hóa quy trình triển khai dự án về CĐS và nhận diện tình huống, điểm nghẽn về CĐS ở cơ sở.

Ngoài ra, lớp bồi dưỡng còn trang bị kiến thức và thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị và thực thi công vụ; khai thác AI nâng cao trong phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định an toàn; thiết kế giải pháp CĐS, xây dựng biểu mẫu số, tự động hóa quy trình, đo lường quản trị kết quả dựa trên KPI, quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn thông tin. Đặc biệt, để hoàn thành lớp bồi dưỡng, học viên cần hoàn thiện, trình diễn và bảo vệ dự án CĐS 90 ngày gắn liền với thực tiễn công tác tại cơ sở. Sau khi hoàn thành chương trình học, 107 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên cấp xã, phường và các sở, ban, ngành trong thành phố đã được cấp giấy chứng nhận.

Anh Trương Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Bình Phước bày tỏ: “Điều mà tôi tâm đắc nhất sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng này là cách tiếp cận vấn đề. Đó là muốn CĐS hiệu quả thì trước hết phải xác định đúng vấn đề cần giải quyết, chứ không phải cứ có công nghệ mới đưa vào ứng dụng”.

Theo anh Tâm, nội dung bảo vệ, hoàn thiện dự án CĐS 90 ngày trong chương trình học mang lại giá trị thiết thực. Dự án này giúp cán bộ cơ sở thay đổi phương pháp làm việc, từ triển khai nhiệm vụ theo kinh nghiệm sang tổ chức thực hiện có mục tiêu, có lộ trình và có tiêu chí đánh giá cụ thể.

Ðịa phương cần chú trọng triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề để hướng tới việc thay đổi tư duy, nhận thức và góc nhìn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về CÐS ở cơ sở. Qua đó, giúp họ hình thành kỹ năng, nền tảng số từ chính những tình huống cụ thể, những bài toán thực tiễn của địa phương về CÐS.

Tiến sĩ MAI HOÀNG SANG, Trường đại học Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

“Qua lớp bồi dưỡng, tôi nhận thức rõ hơn rằng mỗi dự án cần bắt đầu bằng việc khảo sát hiện trạng, xác định đúng nhóm đối tượng, nhận diện nguyên nhân của những hạn chế, từ đó thiết kế giải pháp, xác định chỉ tiêu, phân công trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra tiến độ. Từ đó, xây dựng định hướng dự án 90 ngày nhằm thúc đẩy người dân sử dụng thực chất các nền tảng số đang được triển khai trên địa bàn, gắn với mục tiêu thực hiện chiến dịch hình thành công dân số tại phường” - anh Tâm chia sẻ thêm.

Tương tự, anh Phan Hồng Minh, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Phú Hòa cho hay: Thông qua lớp bồi dưỡng giúp anh cập nhật và sử dụng bộ chỉ số đánh giá CĐS đối với UBND các xã, phường theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND của UBND thành phố Đồng Nai (ngày 14-7-2026) để phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CĐS ở địa phương một cách hiệu quả.

Theo anh Minh, lớp bồi dưỡng còn góp phần rèn luyện kỹ năng cho học viên từ việc nhận diện những vấn đề thực tiễn về CĐS ở cơ sở đến phân tích nguyên nhân, xác định điểm nghẽn của địa phương để tham mưu lãnh đạo cấp cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai công tác CĐS theo quy trình tổng thể, phù hợp với thực tiễn trên địa bàn. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn trang bị cho học viên những kỹ năng sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công vụ, các kỹ năng số phục vụ hoạt động xử lý văn bản, báo cáo, xây dựng kế hoạch. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, cũng như tuân thủ các yêu cầu về dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin hệ thống, dữ liệu cá nhân trong hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính...

Nâng cao năng lực

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhân lực số giữ vị trí then chốt để thực hiện CĐS, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Do đó, thành phố Đồng Nai luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về CĐS tại địa phương.

Anh Trương Thanh Tâm đề xuất: “Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo, lớp bồi dưỡng theo hướng thiết thực, sát với công việc hằng ngày của công chức, viên chức, chuyên viên phụ trách lĩnh vực CĐS ở địa phương. Trong đó, sở cần tăng cường nội dung thực hành về AI, quản trị và khai thác dữ liệu; xây dựng chương trình bồi dưỡng liên tục, có tính kế thừa và mở rộng đối tượng, không chỉ dừng lại ở cán bộ, công chức, viên chức mà cần quan tâm đến lực lượng trực tiếp đưa CĐS đến cộng đồng như: tổ công nghệ số cộng đồng, ban điều hành các khu phố và các nhóm người dân…”.

Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng nêu trên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Phong chia sẻ: Chuyên gia CĐS không chỉ là người am hiểu công nghệ, mà phải là người nhận diện được vấn đề, đề xuất được giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả. Kết thúc lớp bồi dưỡng không có nghĩa là kết thúc quá trình đào tạo, mà chính là bắt đầu quá trình ứng dụng vào thực tiễn. Do đó, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần vận dụng ngay kiến thức đã học để nhận diện và giải quyết ít nhất một điểm nghẽn trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện và triển khai dự án CĐS 90 ngày, bảo đảm có sản phẩm, có kết quả cụ thể và đo lường được hiệu quả. Ngoài ra, các học viên cần phát huy vai trò chuyên gia nòng cốt, chủ động hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, lan tỏa kỹ năng số đến đồng nghiệp, góp phần nâng cao năng lực CĐS tại cơ sở.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục duy trì kết nối, hỗ trợ, theo dõi và đánh giá kết quả ứng dụng sau đào tạo để đội ngũ học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng này thực sự trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy CĐS của thành phố.