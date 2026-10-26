Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở

Quang cảnh buổi làm việc.

Hội nghị nhằm nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 của các địa phương.

Cùng dự hội nghị giao ban có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND - UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu các xã biên giới trên địa bàn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại hội nghị.

Trong quý III năm 2026, Đảng ủy 17 xã biên giới đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Kinh tế - xã hội vùng biên giới duy trì đà tăng trưởng ổn định; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại nhân dân khu vực biên giới tiếp tục được tăng cường…

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện Đảng ủy các xã biên giới đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị, đề xuất với tỉnh các nhóm vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách; kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh. Trong đó tập trung một số giải pháp về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối; cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương; bổ sung thêm biên chế cán bộ cho các xã….

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các xã tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với cải cách hành chính trong Đảng, chuyển đổi số; tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện đầy đủ, thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận mới của Trung ương, cấp ủy tỉnh, đảm bảo các chủ trương, định hướng của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai thực hiện kịp thời; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội; giải quyết thấu đáo, dứt điểm các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng, nâng cao tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là tăng cường công tác hướng dẫn trực tiếp ngay tại cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh kiểm tra quy hoạch Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bạch Đích.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã phải xác định mục tiêu chính trị cao nhất là hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH để đề ra giải pháp thực hiện; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, phát huy tốt các tổ chức thuộc MTTQ. Phải trực tiếp vào cuộc, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công, vốn từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; kiên quyết không để xảy ra tình trạng "có tiền mà không tiêu được".

Các xã phát huy kết quả từ các mô hình phát triển kinh tế; tiếp tục bứt phá trong tư duy sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây, con, các sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ; phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể, quy hoạch chuyên ngành, đồng thời quản lý tốt quy hoạch, trật tự xây dựng để định hướng không gian phát triển cho từng loại hình kinh tế; quy hoạch phải gắn với bảo tồn, gìn giữ di sản, kiến trúc, bản sắc…; làm tốt công tác quản lý nhà nước có nguy cơ vi phạm về quản lý biên giới, chủ quyền quốc gia. Đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng quản lý và xử lý nghiêm những vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bạch Đích.

Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp với địa phương có phương án điều động, tuyển dụng giáo viên bộ môn, nhân viên cấp dưỡng còn thiếu; ưu tiên nguồn lực nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất thiết yếu để đảm bảo điều kiện ăn ở, học tập cho học sinh nội trú. Đảng ủy UBND dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình giáo dục mới để chỉ ra những tồn tại, bất hợp lý để khắc phục và rút kinh nghiệm cho giai đoạn tới.

Đảng ủy các xã biên giới tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, duy trì các cơ chế hội đàm, tuần tra chung với lực lượng chức năng nước bạn để xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, coi đây là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

Đối với các kiến nghị, đề xuất của các xã, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tiếp thu toàn bộ các kiến nghị, đề xuất của các xã tại hội nghị. Phải có văn bản trả lời, hướng dẫn hoặc trực tiếp xuống cơ sở tháo gỡ khó khăn về cơ chế, hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt và nguồn lực đầu tư, không được đùn đẩy, kéo dài, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng quà đơn vị thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bạch Đích.

Trước đó, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tiến độ dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bạch Đích. Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện dự án thời gian qua. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo cho học sinh vùng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật công trình và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: Văn Nghị