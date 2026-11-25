Thăm, khám sức khỏe cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng.

Hiện nay, xã Lóng Phiêng có 4 trường học với tổng số 2.647 học sinh, gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học và THCS, 1 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý sức khỏe, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập sổ sức khỏe điện tử cho học sinh, phấn đấu bảo đảm 100% học sinh được khám sức khỏe theo quy định. Đồng thời, từng bước số hóa dữ liệu sức khỏe, kết nối với ứng dụng VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ông Hoàng Văn Khù, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Phiêng, cho biết: Xã chỉ đạo các nhà trường chú trọng phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh trường lớp, nguồn nước, nhà vệ sinh và an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường bán trú, nội trú. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh về vệ sinh cá nhân, phòng tránh tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn đã tổ chức khám sức khỏe cho học sinh; hồ sơ được cập nhật trên phần mềm quản lý y tế cơ sở, phục vụ hiệu quả công tác theo dõi và quản lý sức khỏe học đường.

Nhân viên y tế Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng khám sức khoẻ cho học sinh.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng có 30 lớp với 1.031 học sinh, 100% ở nội trú tại trường. Để bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhà trường bố trí phòng y tế riêng, trang bị giường bệnh, bàn khám, tủ thuốc và các vật tư sơ cấp cứu thiết yếu. Vào giờ tan học, tại phòng y tế, nhân viên y tế Lừ Thị Liên đang sát khuẩn, băng bó vết thương cho em Lầu Thị Phương, học sinh lớp 4A1 bị trượt ngã khi vui chơi. Chị Liên chia sẻ: Học sinh nội trú phần lớn ở xa trường, sinh hoạt tập trung, lại hiếu động nên khó tránh khỏi những chấn thương nhẹ hoặc ốm đau đột xuất. Vì vậy, hằng ngày chị luôn có mặt tại trường để kịp thời thăm khám, xử lý ban đầu, giúp các em yên tâm học tập và sinh hoạt.

Với hơn 1.000 học sinh nội trú nhưng chỉ có một nhân viên y tế chuyên trách, công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh đặt ra không ít áp lực. Nhà trường đã chủ động phối hợp giữa nhân viên y tế, giáo viên chủ nhiệm và tổ quản lý nội trú để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của các em. Thầy giáo Lê Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng, cho biết: Để khắc phục khó khăn về nhân lực, nhà trường đã ký kết quy chế phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Tương, bố trí cán bộ quân y hằng tuần đến trường, cùng ăn, ở và luân phiên trực đêm với nhân viên y tế, kịp thời thăm khám, xử trí các trường hợp ốm đau, đồng thời hỗ trợ chuyển tuyến khi cần thiết.

Cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Chiềng Tương thăm, khám sức khỏe cho học sinh.

Đồng hành với công tác y tế học đường tại xã biên giới, lực lượng quân y Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã tích cực phối hợp với các nhà trường tổ chức khám, theo dõi sức khỏe định kỳ; hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân, giữ gìn môi trường và phòng, chống dịch bệnh theo mùa. Thiếu tá QNCN Nguyễn Mạnh Hiệp, Đồn Biên phòng Chiềng Tương, cho biết: Từ đầu năm học đến nay, đơn vị đã phối hợp với nhà trường tổ chức gần 70 cuộc thăm khám, theo dõi sức khỏe cho học sinh. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử trí các vấn đề sức khỏe, giúp các em yên tâm học tập, sinh hoạt và giảm áp lực cho nhân viên y tế nhà trường.

Với sự chủ động của các nhà trường cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, trạm y tế và lực lượng quân y biên phòng, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh trên địa bàn xã Lóng Phiêng ngày càng được quan tâm, chú trọng. Qua đó, tạo sự yên tâm cho phụ huynh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giúp học sinh vùng biên phát triển toàn diện.