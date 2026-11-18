Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Qua thảo luận, các ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát dự thảo Luật, bảo đảm thực hiện đúng Kết luận số 114 của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường, trong đó có kiến nghị kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn trường học, trong đó có các trường phổ thông dân tộc nội trú; chuyển đổi phương thức quản lý an toàn thực phẩm từ tiền kiểm sang hậu kiểm thực chất.

Chung quanh vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, việc giảm tiền kiểm phải đi kèm với thanh tra, kiểm tra; đồng thời bày tỏ băn khoăn việc giới hạn tần suất kiểm tra “không quá 1 lần trong năm” đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dễ khiến các đơn vị có nguy cơ cao như bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp ít được kiểm tra. Vì vậy, đề nghị quy định rõ việc tiếp nhận hồ sơ không phải thẩm định quy định tần suất kiểm tra căn cứ theo mức độ nguy cơ, lịch sử tuân thủ và phải ghi nhận nguyên tắc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ: Do còn một số nội dung quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện và cần thêm thời gian thực hiện quy trình thông báo, tham vấn, tạo sự đồng thuận của các đối tác..., Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu thấu đáo, rà soát toàn diện, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, nhất là nội dung tại báo cáo ý kiến của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện kỹ lưỡng từng điều khoản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Cũng trong chiều qua, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị: Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý các điều khoản dẫn chiếu, bảo đảm tính thống nhất giữa các luật về thuế và luật liên quan.

Nội dung giao Chính phủ quy định trường hợp khác tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với trường hợp có bản chất tương tự, không mở rộng phạm vi ưu đãi. Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu, tính khả thi, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần ban hành văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm luật có hiệu lực, không làm phát sinh thủ tục hành chính, không để thất thoát ngân sách nhà nước hay trục lợi chính sách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật và nội dung tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 2 dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trình bày báo cáo tóm tắt ý kiến đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết: Về quy định thứ bậc hiệu lực pháp lý, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định như hiện hành; tuy nhiên, vẫn giữ quy định về thứ bậc hiệu lực pháp lý trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật theo thứ bậc “từ cao xuống thấp”.

Một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp bày tỏ băn khoăn thứ bậc đối với một số văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan thuộc các nhánh quyền lực nhà nước khác nhau ban hành như Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đứng sau Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội rà soát kỹ thuật lập pháp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Tại phiên họp diễn ra hôm qua, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết: Qua tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ và hội trường, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ý kiến tham gia của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có báo cáo chi tiết chỉnh lý dự thảo luật.

Chính phủ tiếp thu các ý kiến đóng góp liên quan tới sự cần thiết ban hành và sự phù hợp về chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp; sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền, tính khả thi của các quy định, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, chính sách dân tộc.