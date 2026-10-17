Chú trọng công cụ hậu kiểm và kiểm soát chất lượng dịch vụ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Cắt giảm thủ tục hành chính

Tờ trình dự án Luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày và nêu rõ, đối với Luật Kế toán, dự án luật cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kế toán.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng bãi bỏ các nội dung khác cho thống nhất với những nội dung cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kế toán (như: quy định về kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; nghĩa vụ thông báo, báo cáo; thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;…)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập Ảnh: Hồ Long

Luật bổ sung thêm 2 thuật ngữ “cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán” (bao gồm cả hộ kinh doanh) và “tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán” đảm bảo rõ ràng, đầy đủ các đối tượng áp dụng Luật.

Dự thảo Luật cũng quy định về tiêu chuẩn đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán đảm bảo chất lượng dịch vụ, có sự phân tầng năng lực theo loại hình có mức độ rủi ro, tránh đẩy rủi ro cho khách hàng; quy định về cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới vào Việt Nam của các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán nước ngoài.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Hồ Long

Dự thảo Luật quy định về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán; cập nhật kiến thức; trách nhiệm khai báo, cập nhật thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán.

Đối với Luật Kiểm toán độc lập, dự thảo Luật bãi bỏ điều kiện “Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật” khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Bộ trưởng cho biết, các nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh dịch vụ kiểm toán là: Bãi bỏ hai thành phần hồ sơ :“Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư” và “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề” khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại khoản 2, khoản 3 Điều 22 Luật Kiểm toán độc lập.

Đặc biệt, “dự thảo Luật cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán từ 30 ngày xuống còn 10 ngày làm việc”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đánh giá đầy đủ, toàn diện về tác động của chính sách

Báo cáo thẩm tra dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày và nêu rõ, Ủy ban thống nhất trình Quốc hội xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời luật hóa các chính sách đang được thực hiện có thời hạn, bảo đảm khung pháp lý mới có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, Ủy ban lưu ý, việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn không được làm giảm yêu cầu về chất lượng hồ sơ dự án luật và cần bảo đảm đánh giá đầy đủ, toàn diện về tác động của chính sách, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng thực hiện của cơ chế quản lý thay thế, đặc biệt là các công cụ hậu kiểm và kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với các quy định về bãi bỏ toàn bộ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính đối với dịch vụ kế toán và cho rằng, quy định như dự thảo Luật bảo đảm phù hợp với thông lệ của đa số các quốc gia không coi dịch vụ kế toán là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; góp phần mở rộng nguồn cung dịch vụ, giảm chi phí tuân thủ, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế hậu kiểm, bảo đảm rõ trách nhiệm, tiêu chuẩn, năng lực của chủ thể cung cấp dịch vụ kế toán, quản lý dịch vụ kế toán qua biên giới vào Việt Nam và cơ chế kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng tán thành việc loại bỏ các thành phần hồ sơ mà cơ quan nhà nước có thể tự khai thác từ cơ sở dữ liệu và rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý để bảo đảm doanh nghiệp phải được thành lập, hoạt động hợp pháp theo pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư; chỉ bãi bỏ thành phần hồ sơ mà cơ quan nhà nước đã có dữ liệu.