'Chú trọng chuyển đổi số' - từ khóa của công tác phụ nữ trong giai đoạn mới

Cụ thể, lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Lễ trao giải Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai đều lựa chọn tôn vinh một số cá nhân tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động vì phụ nữ, bình đẳng giới, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chuyên môn nói riêng và công tác phụ nữ, công tác Hội nói chung.

Cũng trong chuỗi những hoạt động nổi bật kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội LHPN Việt Nam phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027, trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) của Chính phủ, tiếp nối Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939).

Cuộc thi có thông điệp trọng tâm “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là lần đầu tiên, Ban Tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến Cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Việc ứng dụng AI trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Hội LHPN Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay” diễn ra từ ngày 05 - 10/10/2026, tạo diễn đàn học thuật trao đổi, thảo luận về cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa bình đẳng giới và chuyển đổi số; đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức và những khoảng cách giới trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay.

Ngày 24/9/2026, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam họp báo cung cấp một số thông tin về những hoạt động nổi bật trong chuỗi kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: PV)

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban thường trực Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết định hướng trọng tâm hoạt động cuối năm 2026 vẫn có nhiều hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho phụ nữ.

Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về Chuyển đổi số năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động 80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống Hội, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, hướng tới đổi mới phương thức quản lý, điều hành của Hội trên cơ sở dữ liệu và công nghệ số; tập trung vào các nhiệm vụ về dữ liệu số, hạ tầng số, phát triển nhân lực số và tăng cường kỷ luật thực thi trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tạo chuyển biến rõ nét: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về Phụ nữ và Bình đẳng giới; Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hội viên phụ nữ; Nâng cao năng lực và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Hội.

Chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2026 dự kiến tổ chức vào lúc 19 giờ, ngày 16/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội), bao gồm ba nội dung chính: Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và Phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đồng thời, khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ và sáng tạo của phụ nữ trong giai đoạn mới. Chương trình cũng là dịp khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng và phát triển đất nước.