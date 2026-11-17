Đại tá Nguyễn Văn Lai - Trung đoàn trưởng cùng tổ bay chuẩn bị thực hành bay

Kế hoạch huấn luyện khoa học

Trong đào tạo phi công trực thăng, mỗi ban bay không chỉ là một nội dung huấn luyện kỹ thuật, mà còn là quá trình rèn luyện tổng hợp về nhận thức, bản lĩnh, phương pháp xử trí và khả năng hiệp đồng. Nhận thức rõ yêu cầu đó, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 915 (đóng chân tại sân bay Phan Thiết) luôn xác định nâng cao chất lượng đào tạo phi công trực thăng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Từ khâu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị mặt đất đến tổ chức thực hành bay và rút kinh nghiệm sau bay, Trung đoàn chú trọng nâng cao tính khoa học, chặt chẽ và hiệu quả trong chỉ huy, điều hành. Nội dung huấn luyện được triển khai theo chương trình, kế hoạch; coi trọng nguyên tắc từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp, gắn kiến thức lý thuyết với kỹ năng thực hành. Trong từng ban bay, yêu cầu về chất lượng và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu; năng lực của học viên được theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh biện pháp huấn luyện phù hợp.

Thượng tá Nguyễn Đức Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn chủ trì Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026

Đặc biệt, trong huấn luyện, Trung đoàn luôn đề cao vai trò trực tiếp của đội ngũ giáo viên bay. Không chỉ truyền đạt động tác, kỹ thuật điều khiển trực thăng, giáo viên còn hướng dẫn học viên phương pháp tư duy trong từng bài bay; phân tích nguyên nhân, nhận diện sai sót và hình thành thói quen tuân thủ quy trình. Các nội dung như: bay làm quen khu vực sân bay, bay vòng kín, treo, cất hạ cánh và những bài bay có yêu cầu kỹ thuật cao được tổ chức theo trình độ, khả năng tiếp thu của học viên. Sau mỗi chuyến bay, việc nhận xét, rút kinh nghiệm được thực hiện nghiêm túc, lấy sự tiến bộ của người học làm mục tiêu.

Đại tá Nguyễn Văn Lai, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 915 nhấn mạnh: “Đào tạo phi công trực thăng phải lấy chất lượng thực chất và an toàn bay làm thước đo. Chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện; phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy, giáo viên bay và các thành phần bảo đảm; quản lý chặt chẽ tiến trình, kết quả học tập của từng học viên. Mỗi nội dung huấn luyện phải được chuẩn bị kỹ, tổ chức nghiêm, đánh giá đúng, giúp học viên từng bước hình thành kỹ năng, bản lĩnh và tác phong của người phi công quân sự”.

Học viên tích cực ôn tập lý thuyết trước khi thực hành bay

Nâng cao chất lượng dạy và học

Bên cạnh đó, Trung đoàn tăng cường trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức, nghiên cứu sáng kiến và cải tiến phương pháp giảng dạy giúp giáo viên nâng cao năng lực sư phạm, khả năng hướng dẫn thực hành và xử trí tình huống.

Huấn luyện bay trên trực thăng Mi-8 tại Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân

Thiếu tá Trương Công Hào, Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 915 chia sẻ: “Trong buồng lái, giáo viên phải vừa làm mẫu chuẩn xác, vừa quan sát, đánh giá tâm lý và thao tác của học viên để hướng dẫn kịp thời. Có nội dung học viên tiếp thu nhanh, nhưng cũng có động tác cần được luyện tập và uốn nắn nhiều lần. Chúng tôi luôn yêu cầu học viên chuẩn bị kỹ bài bay, nắm chắc trình tự, phương pháp thực hành, tuyệt đối không chủ quan với những thao tác tưởng như đơn giản”.

Song song với nâng cao trình độ chuyên môn, Trung đoàn củng cố nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên. Ngoài ra, Đảng ủy Trung đoàn quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ huấn luyện bay, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đối với phi công quân sự, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm không tách rời trình độ kỹ thuật, mà là những yếu tố bổ trợ trực tiếp cho khả năng hoàn thành nhiệm vụ.