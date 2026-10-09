Chủ tòa nhà 'đẹp nhất Cà Mau' phá bỏ phần xây dựng vi phạm

Căn biệt thự đã gây xôn xao dư luận từ nhiều năm qua, khi ông Hồ An Tập - chủ nhà quay clip đưa lên mạng xã hội tự nhận là tòa nhà “đẹp nhất Cà Mau". Sau đó chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra phát hiện một phần công trình xây không phép trên đất nuôi trồng thủy sản. Theo ghi nhận, phần diện tích ông Tập tự tháo dỡ rộng khoảng 400m2 là dãy nhà dùng làm công ty, kết cấu móng bê-tông cốt thép, tường xây dựng gạch, mái lợp tole.

Căn biệt thự được cho là "đẹp nhất Cà Mau" của ông Tập.

Ông Hồ An Tập cho biết, vụ việc kéo dài từ năm 2022 đến nay đã quá mệt mỏi. Gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nên không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thuế với số tiền hơn 8 tỷ đồng nộp bổ sung để chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất thổ cư). “Trước mắt, tôi tháo dỡ một phần diện tích vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu vì không có tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất”, ông Tập nói.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lữ Quang Ngời chủ trì buổi tiếp công dân là ông Hồ An Tập để xem xét các kiến nghị liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với căn nhà và nội dung phong tỏa tài khoản thuế.

Một số phần xây dựng vi phạm đang được phá bỏ.

Theo hồ sơ được công bố tại buổi tiếp công dân, công trình của ông Tập được xác định xây dựng trên diện tích 3.600 m2 đất nông nghiệp. Trong đó, 1.303 m2 không phù hợp quy hoạch nên buộc phá dỡ để khôi phục hiện trạng ban đầu; 2.261 m2 được cho tồn tại nhưng chủ nhà phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo tính toán của cơ quan thuế, phần diện tích 2.261 m2 được cho tồn tại phải chuyển mục đích sử dụng đất, và nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Trả lời công dân, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, địa phương đã vận dụng các quy định pháp luật theo hướng có lợi cho ông Tập. Giải pháp này không buộc phải tháo dỡ căn nhà xây sai phép, cho phép khắc phục để được tồn tại căn nhà thông qua việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giải pháp trên là cách giải quyết mang tính nhân văn, hợp tình, hợp lý nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo CAND có tin bài phản ánh việc ông Hồ An Tập xây dựng căn biệt thự không phép trên đất nông nghiệp. Sau đó, chính quyền TP Cà Mau (cũ) kiểm tra, xác định nhà xây không phép nên ban hành nhiều quyết định xử phạt. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm xây dựng của chủ căn biệt thự có nhiều quyết định trái ngược nhau, nên chủ nhà khiếu nại nhiều lần. Tới nay đã 4 năm, căn biệt thự vi phạm vẫn được giữ nguyên.