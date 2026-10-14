Chữ tín - tài sản vô hình làm nên giá trị doanh nhân Việt

Tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu chiều mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước trân trọng những thành công lớn, những đóng góp thầm lặng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong giữ chữ tín, duy trì sản xuất, chăm lo người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước; ghi nhận sự chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, người yếu thế và bảo đảm an sinh xã hội.

“Giá trị lâu dài của sự nghiệp kinh doanh là để lại cho đất nước thêm tiềm lực và vị thế, cho người lao động thêm tri thức và kỹ năng, cho thế hệ sau thêm cơ hội và tương lai” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Với người làm kinh doanh, giữ chữ tín có khi bắt đầu từ việc chấp nhận thêm chi phí để bảo đảm chất lượng sản phẩm, tìm cách giao hàng đúng hẹn hoặc chủ động trao đổi với đối tác khi kế hoạch gặp trở ngại. Qua những lựa chọn ấy, lời cam kết được thực hiện, niềm tin có thêm cơ sở để duy trì và giá trị thương hiệu từng bước được bồi đắp.

Chữ tín bắt đầu từ chất lượng và cam kết

Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh do Chính phủ ban hành theo Quyết định 1157/QĐ-TTg đã xác định 6 giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và doanh nhân: nhân văn, liêm chính, minh bạch, trách nhiệm, sáng tạo và hội nhập. Trong đó, giá trị nhân văn giữ vai trò trung tâm, gắn liền với quyền lợi của người lao động và khách hàng.

Trước đó, tại Diễn đàn Quốc gia "Văn hóa với Doanh nghiệp", lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu lấy liêm chính làm nền tảng kinh doanh, thượng tôn pháp luật và đặt chữ tín lên hàng đầu. Để thực hiện điều này, mỗi doanh nhân phải đánh giá đúng năng lực trước khi cam kết, đồng thời tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng những gì đã tuyên bố.

Trên thị trường, người tiêu dùng hiếm khi có điều kiện kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất trong nhà máy. Họ đưa ra quyết định mua sắm dựa vào thông tin quảng cáo, trải nghiệm cá nhân và uy tín thương hiệu. Vì vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp là bảo đảm sản phẩm đáp ứng chính xác những gì đã giới thiệu. Nếu thông tin thiếu minh bạch hoặc chất lượng không ổn định thì rủi ro sẽ bị đẩy về phía người tiêu dùng, điều mà lẽ ra doanh nghiệp phải kiểm soát.

Do đó, Khung chuẩn mực mới đặt lợi ích hợp pháp, lâu dài của khách hàng lên trên hết, yêu cầu trung thực về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nghiêm cấm việc kinh doanh lợi dụng sự bất cân xứng thông tin để trục lợi. Với người làm chủ, đây là bài toán kinh doanh thực tế. Một giải pháp cắt giảm chi phí có còn hợp lý nếu làm suy giảm chất lượng? Một thông điệp tiếp thị hấp dẫn có phản ánh đúng giá trị thực tế mà khách hàng nhận được?

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại phân tích, kinh doanh có trách nhiệm đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng chữ tín bằng chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và trách nhiệm với môi trường.

"Khi doanh nghiệp gây dựng được chữ tín và thực hiện đúng cam kết, chính họ sẽ củng cố niềm tin vững chắc từ thị trường", bà Loan nhấn mạnh.

Bài học này thể hiện rõ trong nhiều ngành sản xuất, mà tiêu biểu là ngành thực phẩm. Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên từng khẳng định: "Thực phẩm đưa vào cơ thể người thì không được phép sai".

Với một thương hiệu ngành hàng tiêu dùng, giữ chữ tín bắt đầu từ trách nhiệm với từng sản phẩm rời khỏi dây chuyền. Nguyên tắc của người đứng đầu phải được cụ thể hóa thành quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ở mọi khâu. Thành tựu trong quá khứ là điểm tựa, nhưng uy tín gầy dựng nhiều năm chỉ có thể duy trì bằng sự chỉn chu trong từng sản phẩm mỗi ngày.

Không chỉ với người tiêu dùng, trong quan hệ đối tác, chữ tín là thước đo qua cách thực hiện hợp đồng, đặc biệt khi phát sinh biến động về tiến độ hay chi phí. Việc chủ động trao đổi sớm giúp các bên kịp thời điều chỉnh phương án và duy trì sự hợp tác. Ngược lại, sự chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm sẽ đẩy đối tác vào thế bị động, biến rủi ro kỹ thuật thành xung đột niềm tin khó chữa lành.

Vinamilk kiểm soát toàn chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu, trang trại đến sản xuất và thành phẩm - Ảnh Vinamilk

"Chữ tín" được bồi đắp từ sự nghiêm túc của người đứng đầu

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từng nêu rõ, văn hóa kinh doanh liêm chính phải bắt nguồn từ tư duy và quyết tâm hành động của lãnh đạo cao nhất. Cam kết từ người đứng đầu chính là kim chỉ nam để doanh nghiệp thiết lập quy tắc ứng xử, vận hành hệ thống kiểm soát và duy trì tính tuân thủ.

Để các giá trị cốt lõi không dừng lại ở khẩu hiệu, doanh nhân phải tạo cơ chế cho đội ngũ thực thi. Nhân viên cần được làm rõ ranh giới tư vấn, cung cấp thông tin minh bạch, có kênh báo cáo sai sót và được trao quyền phù hợp để xử lý quyền lợi cho khách hàng. Khi công việc và trách nhiệm được thể chế hóa rõ ràng, doanh nghiệp mới giữ được tính đồng bộ trong chất lượng dịch vụ, ngay cả khi mở rộng quy mô hay chuyển giao thế hệ điều hành.

Trong nội bộ, nhân sự luôn nhìn vào hành động của lãnh đạo để đặt niềm tin. Thu nhập, môi trường làm việc, cơ hội phát triển và quyền được lắng nghe quyết định trực tiếp đến mức độ gắn bó của người lao động. Khung chuẩn mực văn hóa kinh doanh vì thế nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm môi trường an toàn và sự phát triển toàn diện cho nhân viên. Đây là bài toán đòi hỏi nguồn lực cùng sự theo sát dài hạn từ phía điều hành.

Với cộng đồng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thể hiện qua những dự án dài hơi, mang đậm dấu ấn quyết tâm của người thủ lĩnh. Dẫn chứng như dự án Trường Hy Vọng do Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng thành lập. Sau 5 năm, trường đã nuôi dưỡng 363 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó 18% đã bước vào các trường đại học, cao đẳng.

Với ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT kiêm Chủ tịch Hội đồng sáng lập trường, cùng các cộng sự, đây là hành trình đòi hỏi sự kiên trì qua từng năm. Sự trưởng thành của các thế hệ học sinh là minh chứng thực tế cho giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội mà Khung chuẩn mực hướng tới.

Vì vậy, sự tôn vinh lớn nhất dành cho giới kinh doanh chính là những cam kết được thực thi bền bỉ. Để Khung chuẩn mực đi vào đời sống, mỗi doanh nghiệp cần cụ thể hóa các giá trị thành hành động định kỳ. Khi doanh nghiệp giữ đúng cam kết về sản phẩm, thực hiện đầy đủ thỏa thuận với đối tác và bảo đảm quyền lợi người lao động, niềm tin sẽ được bồi đắp, tạo nền tảng để thương hiệu phát triển bền vững.