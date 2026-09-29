Chủ tiệm cắt tóc được phen tái mặt khi bé trai vừa bước vào tiệm, xem camera ai cũng đồng cảm

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra ở tiệm cắt tóc)

Theo đó, bé trai vừa bước vào tiệm cắt tóc liền tiến đến ngay bình hoa giả trang trí. Ngay sau đó, cậu bé lấy ra từ trong túi chiếc bật lửa rồi châm lên hoa giả, ngọn lửa bùng lên sau đó khiến cậu bé được phen hoảng loạn lùi ra xa.

Tiếp đó, thấy ngọn lửa bùng lên cao, cậu mới lớn tiếng gọi bố mẹ. Lúc này, 2 phụ huynh chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt cũng được phen sợ hãi.

May mắn, sau khi hoa giả cháy rụi, ngọn lửa cũng tự tắt nên chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tình huống này là lời nhắc nhở không nên để trẻ nhỏ tiếp cận với bật lửa, diêm hay những vật dụng có khả năng gây cháy, đặc biệt khi người lớn không ở ngay bên cạnh.

Bởi chỉ trong vài giây, một hành động tò mò của trẻ có thể khiến ngọn lửa bùng lên ngoài dự đoán. Trong trường hợp trên, bình hoa giả cháy khá nhanh nhưng may mắn đám cháy không lan sang những vật dụng khác trong tiệm.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng các gia đình nên chủ động cất bật lửa, diêm và những vật dễ gây cháy ở vị trí trẻ không thể tự lấy được. Những vật tưởng chừng quen thuộc với người lớn nhưng lại có thể trở thành mối nguy hiểm nếu rơi vào tay trẻ nhỏ.

Đoạn clip cũng là lời cảnh báo về việc người lớn cần quan sát trẻ, nhất là tại những nơi có nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến những sự cố khó lường.