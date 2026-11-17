Cơ sở bánh mì Minh Tâm bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn trong thời gian 4 tháng kể từ ngày 17/11 - Ảnh: L.T

Theo đó, cơ sở bánh mì Minh Tâm do ông Phan Văn Minh làm chủ. Ngày 14/9/2026, cơ sở này chế biến, cung cấp, bán bánh sandwich, bánh mì ổ xíu có các thành phần chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, nước xíu, gây ngộ độc thực phẩm cho 155 người tiêu dùng.

Qua xác minh, Sở Y tế xác định hành vi vi phạm của cơ sở chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ sở bị xử phạt về hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau khi ăn bánh mì mua tại cơ sở Minh Tâm vào ngày 14/9, nhiều người tiêu dùng ở xã Cam Lộ bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện - Ảnh: L.T

Ngoài ra, cơ sở bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày nhận quyết định. Đồng thời, buộc chịu mọi chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị cho 155 người bị ngộ độc. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Quyết định không áp dụng biện pháp thu hồi, tiêu hủy các món ăn được chế biến ngày 14/9 do không còn thực phẩm để thực hiện.

Liên quan sự việc, trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã thông tin, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Minh Tâm ở thôn Cam Chính. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 9/11 mẫu thực phẩm và 11/13 mẫu bệnh phẩm liên quan.