Chủ tiệm bánh mì gây ngộ độc cho 175 người bị phạt nặng

Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã ký quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm của chủ cơ sở này. Căn cứ báo cáo và kết luận của cơ quan chức năng, UBND tỉnh xác định bà Thúy đã vi phạm hai quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, hành vi thứ nhất là để thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn và có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Với vi phạm này, bà Thúy bị phạt 750.000 đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Thúy (chủ điểm bán bánh mì Bà Được, phường Cẩm Thành) vì gây ngộ độc cho 175 người.

Hành vi thứ hai là cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Qua xác minh, vụ việc đã khiến 175 người bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện điều trị. Với hành vi này, chủ điểm bán bánh mì Bà Được bị xử phạt 85 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với hai hành vi vi phạm là 85,75 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND tỉnh Quảng Ngãi còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm của cơ sở trong thời hạn 4 tháng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm, gồm 2kg chả heo, 7 lít nước sốt, 3kg pate, 0,5kg chà bông, 0,5kg ớt rim và 30 ổ bánh mì.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Thúy còn phải chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, chi phí khám và điều trị cho tất cả những người bị ngộ độc. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Trước đó hàng trăm người nhập viện do ăn bánh mì.

Trước đó, ngày 11/10, sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được ở phường Cẩm Thành, hàng trăm người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói và phải đến các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

Các bệnh nhân được tiếp nhận tại 4 cơ sở y tế trên địa bàn, gồm Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộ Đức.