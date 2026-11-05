Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý việc khai thác cát trên sông Krông Nô

Hình ảnh khai thác cát trên sông Krông Nô đoạn qua xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Krông Nô. Sau khi rà soát các nội dung có liên quan, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các xã Quảng Phú, Nam Nung, Nam Đà và Krông Nô khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung.

Cụ thể, tiến hành rà soát các khu vực đang khai thác, bến bãi, điểm tập kết cát và các vị trí có dấu hiệu sạt lở trên địa bàn; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xác minh phản ánh của người dân; phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản ban đầu và xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác trái phép; trường hợp vượt thẩm quyền, chuyển ngay hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức cảnh báo, khoanh vùng, cắm biển tại vị trí sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; chủ động phương án bảo vệ người dân, đất sản xuất và công trình, kịp thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn theo thẩm quyền; trường hợp nguy hiểm khẩn cấp phải thông báo, tổ chức ứng phó ngay và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Phối hợp kiểm tra ranh giới, hiện trạng khai thác, nguồn gốc cát, khối lượng vận chuyển; không để phát sinh điểm khai thác, tập kết trái phép. Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoặc báo cáo hành vi vi phạm thuộc địa bàn quản lý.

Kiểm tra các đơn vị được cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp khai thác khoáng sản không theo quy định của giấy phép khai thác và các quy định khác có liên quan.

Kết quả kiểm tra xử lý của UBND các xã đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/11/2026 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý./.