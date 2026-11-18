Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Ngọc Luân - Bí thư Đảng uỷ xã Thiệu Toán (Thanh Hoá), xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trịnh Đức Hùng.

Trước đó, HĐND xã Thiệu Toán cũng tổ chức kỳ họp, thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Trịnh Đức Hùng do liên quan đến đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2026.

Cùng với quyết định bãi nhiệm ông Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Thế Ái, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán, giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trịnh Đức Hùng trước khi bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán

Chiều 20/7, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thiệu Toán, xác nhận, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Thiệu Toán, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa để xin ý kiến chỉ đạo và triển khai các biện pháp bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương không bị gián đoạn.

Đồng thời, trong ngày 20/7, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Toán báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về phương án giao một Phó Chủ tịch UBND xã tạm thời phụ trách, điều hành các công việc chuyên môn của UBND xã trong thời gian ông Trịnh Đức Hùng bị tạm giam nhằm duy trì hoạt động ổn định của bộ máy hành chính, bảo đảm việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 người điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cầm đầu là Nguyễn Thiện Bình, thông qua mạng Internet, mua tài khoản cấp độ “Agent” trên các trang web cá độ bóng đá nhằm mục đích cấp tài khoản Member cho các con bạc. Bình cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (tỷ giá 100.000đ/1 USD) và Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.