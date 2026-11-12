Chủ tịch xã miền núi Đà Nẵng làm tài xế vượt sạt lở trong đêm chở sản phụ đi cấp cứu

Ngày 12/11, Trạm Y tế xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) viết thư cảm ơn Chủ tịch UBND xã về hành động không ngại hiểm nguy, trực tiếp cầm lái ô tô phối hợp nhân viên y tế đưa một sản phụ vượt qua vùng sạt lở đi cấp cứu.

Sản phụ được Chủ tịch xã Trà Leng chở đến bệnh viện kịp thời.

Trước đó, lúc 19h45 tối 11/11, một sản phụ 20 tuổi ở thôn Bằng Xin lội bộ băng qua nhiều điểm sạt lở để đến Trạm Y tế xã Trà Leng sinh con.

Sau thời gian dài đi bộ trong điều kiện bất lợi, sản phụ rơi vào tình thế nguy cấp, đòi hỏi phải có sự can thiệp kịp thời của tuyến y tế cấp trên.

Sau khi nhận cuộc gọi báo cáo khẩn cấp từ trạm y tế xã, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng không giao lại nhiệm vụ hiểm nguy cho cấp dưới mà đứng ra làm tài xế, phối hợp nhân viên trạm y tế xã đưa sản phụ vượt qua nhiều tuyến đường sạt lở nguy hiểm để kịp thời đến bệnh viện tuyến trên (Bệnh viện Nam Trà My).

Chia sẻ với PV Báo Xây dựng, ông Nghĩa cho biết, lúc đó trạm y tế xã không có xe, mà người dân không phải ai cũng có tiền để thuê xe dịch vụ. Trong khi đó, sản phụ đã đi bộ rất xa để đến trạm y tế xã nên đã mất sức nên phải gấp rút đưa lên tuyến trên.

Do đó, Chủ tịch xã quyết định cầm lái, cùng cán bộ y tế xã vượt qua quãng đường núi 22km với nhiều điểm sạt lở, đưa sản phụ đến Bệnh viện Nam Trà My an toàn.

Được biết, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trà Leng sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông. Hiện địa phương đang nỗ lực hót dọn sạt lở, thông tuyến trong thời gian sớm nhất.