Chủ tịch xã lái xe vượt vùng sạt lở đưa sản phụ đi cấp cứu trong đêm

Sản phụ N.T.K.N. được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My kịp thời

Trước đó, tối 11-11, Trạm Y tế xã Trà Leng tiếp nhận sản phụ N.T.K.N. trong tình trạng sinh khó, cần chuyển lên tuyến trên để được can thiệp y tế kịp thời.

Để đến được trạm y tế, sản phụ đã phải đi bộ qua nhiều điểm sạt lở từ thôn Bằng Kim trong điều kiện mưa lũ khiến giao thông chia cắt. Trước tình huống khẩn cấp, Trạm Y tế xã Trà Leng báo cáo lãnh đạo địa phương, đề nghị hỗ trợ phương tiện chuyển tuyến.

Nhận được thông tin, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, trực tiếp lái ô tô của xã đến đón sản phụ, vượt qua nhiều đoạn đường bị sạt lở để đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My.

Nhiều tuyến đường tại xã Trà Leng bị sạt lở sau những ngày mưa lớn

Theo ông Nghĩa, thời điểm đó, trạm y tế không có ô tô để chuyển bệnh nhân. Trong khi đó, sản phụ đã phải đi bộ đến trạm, sức khỏe không bảo đảm nên ông quyết định trực tiếp cầm lái đưa sản phụ đi cấp cứu.

Cùng đi có cán bộ y tế xã hỗ trợ chăm sóc sản phụ trên quãng đường núi dài 22km. Sản phụ được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My an toàn.

Tại đây, sản phụ được các y, bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe. Đến sáng 12-11, sản phụ sinh một bé trai khỏe mạnh, nặng 2,8kg.