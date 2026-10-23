Chủ tịch xã bị bắt vì thông đồng với doanh nghiệp bán trái phép đất rừng, thu lợi bất chính 25,4 tỷ đồng
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Lộc (55 tuổi), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Đinh Thanh Tùng (53 tuổi), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Bùi Trọng Nghĩa (43 tuổi), Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-tich-xa-bi-bat-vi-thong-dong-voi-doanh-nghiep-ban-trai-phep-dat-rung-thu-loi-bat-chinh-254-ty-dong-post673062.antd