Chủ tịch xã bị bắt vì thông đồng với doanh nghiệp bán trái phép đất rừng, thu lợi bất chính 25,4 tỷ đồng

Đối với người dưới 18 tuổi, dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) phân biệt rõ việc hiến khi còn sống và hiến sau khi qua đời, đây là 2 trường hợp khác nhau về bản chất.