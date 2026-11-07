Chủ tịch VYEA Đặng Hồng Anh: Thắt chặt nhịp cầu 'xưởng lớn' Thanh Hóa và 'chợ lớn' TP.HCM để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế

Phát biết tại sự kiện, ông Đặng Hồng Anh cho biết, TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập đã trở thành một siêu đô thị, giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Nơi đây hội tụ cộng đồng doanh nhân đông đảo và linh hoạt nhất. Trong đó, Hội Doanh nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh vừa bước vào nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất với hơn 2.000 hội viên cùng hệ sinh thái hơn 16.000 doanh nhân. Tổ chức này quy tụ trọn vẹn thế mạnh tài chính, dịch vụ của TP. Hồ Chí Minh, nền tảng công nghiệp sản xuất của Bình Dương và hạ tầng cảng biển logistics của Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Chủ tịch VYEA Đặng Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa sở hữu quy mô diện tích và dân số lớn, đóng vai trò cửa ngõ nối liền Bắc Bộ với Trung Bộ. Tỉnh đã được Bộ Chính trị định hướng trở thành cực tăng trưởng mới cùng Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc. Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Sau Đại hội nhiệm kỳ IV, Hiệp hội đã đổi mới mạnh mẽ với phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, mở rộng mạng lưới liên kết tới hàng chục hiệp hội cơ sở và hiệp hội ngành hàng.

Nếu TP. Hồ Chí Minh là "chợ lớn" đại diện cho thị trường tiêu dùng rộng lớn, nguồn vốn, công nghệ, kênh phân phối và cửa ngõ xuất khẩu thì Thanh Hóa chính là "xưởng lớn" sở hữu quỹ đất, nguồn nhân lực, nền tảng công nghiệp, nông - lâm - thủy sản cùng các sản phẩm OCOP và tiềm năng du lịch phong phú. Việc thắt chặt kết nối giữa "xưởng" và "chợ" chính là con đường ngắn nhất để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế thực tế.

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Cả Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh đều đang nỗ lực bứt phá để hoàn thành mục tiêu này ngay trong năm, đặc biệt khi quý IV đang là chặng nước rút quan trọng. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân, nguồn vốn tích lũy trong nhân dân và năng lực của doanh nghiệp Việt phải trở thành trụ đỡ vững chắc. Để phát huy tối đa sức mạnh đó, các doanh nghiệp nội địa cần chủ động dựa vào nhau, hỗ trợ nhau cùng lớn mạnh.

Ba định hướng chiến lược kiến tạo hợp tác thực chất và bền vững

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu hợp tác, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đã gợi mở ba vấn đề trọng tâm để cộng đồng doanh nhân hai địa phương cùng thảo luận và triển khai.

Vấn đề cốt lõi đầu tiên là coi thị trường nội địa là sân nhà và coi kết nối giao thương là động lực tăng trưởng trực tiếp. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của TP. Hồ Chí Minh đã đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng. Đây là thị trường tiêu thụ khổng lồ cho các mặt hàng nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng từ Thanh Hóa. Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa với gần 16 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng, cùng sự mở rộng của Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, cũng là thị trường đầy tiềm năng cho các ngành dịch vụ tài chính, logistics, công nghệ và bán lẻ từ TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, giao thương phải là con đường hai chiều. Để đứng vững trên thị trường TP. Hồ Chí Minh – nơi người tiêu dùng rất kỹ tính nhưng cực kỳ trung thành khi đã dành niềm tin, các doanh nghiệp Thanh Hóa cần chủ động chuẩn hóa chất lượng, minh bạch truy xuất nguồn gốc, đầu tư bài bản cho thương hiệu, đồng thời tận dụng hiệu quả thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại.

Vấn đề thứ hai là dịch chuyển từ kết nối mua bán đơn thuần sang liên kết chuỗi giá trị, hợp lực cùng thực hiện những dự án lớn. Đúng với triết lý "muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau", Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong hệ sinh thái hơn 21.000 hội viên.

Ngay sau khi ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026–2030, Câu lạc bộ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Doanh nhân Trẻ Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với giá trị từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, mô hình Liên minh tổng thầu xây dựng đã hình thành, cho phép các doanh nghiệp uy tín cùng ngành liên kết dự thầu, chia sẻ nguồn lực kỹ thuật, tài chính và nhân lực để đảm nhận các dự án quy mô lớn. Bên cạnh đó là các mô hình như Liên minh cung ứng cho doanh nghiệp FDI, giao thương B2B nội khối, Cà phê doanh nhân, Ngày hội kết nối và Diễn đàn CEO thường niên. Trước hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang triển khai tại Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh, việc hình thành các liên minh doanh nghiệp nội địa sẽ giúp giữ lại giá trị gia tăng ngay trong nước.

Vấn đề thứ ba là nâng cao vai trò kiến tạo của các hội và hiệp hội doanh nghiệp trong việc kết nối liên hội, liên vùng. Sự phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho việc xóa bỏ ranh giới hành chính để hướng tới mục tiêu chung. Giữa các tổ chức xã hội - nghề nghiệp không có "sân riêng", chỉ có "sân chung" của doanh nghiệp Việt Nam. Khi biết cộng hưởng thế mạnh, mạng lưới của tổ chức này sẽ mở ra cơ hội cho hội viên của tổ chức kia, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương.

Tại Hội nghị Xúc tiến thương mại và Kết nối giao thương Doanh nghiệp Thanh Hóa – Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức

Cam kết hành động và kỳ vọng vào những giá trị kinh tế đo đếm được

Một kết nối chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị thực. Việc ký kết các quy chế phối hợp và thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương cần được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, có đầu mối phụ trách, có lịch kết nối định kỳ và được đo lường bằng số lượng hợp đồng, đơn hàng cũng như dự án thực tế được triển khai.

Đại diện Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam cho biết, sẵn sàng chia sẻ, kết nối hệ sinh thái hơn 21.000 hội viên tại 34 tỉnh, thành phố cùng các câu lạc bộ chuyên ngành với cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh. Hội sẽ luôn đồng hành cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh để triển khai hiệu quả quy chế phối hợp, gắn kết doanh nghiệp hai địa phương với các doanh nghiệp đầu tàu trên cả nước. Đồng thời, Hội sẽ tiếp tục tổng hợp, phản ánh các kiến nghị của doanh nghiệp tới các cơ quan Trung ương thông qua Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam diễn ra vào đầu tháng 12 tới.

Theo ông Đặng Hồng Anh, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chương trình xúc tiến thương mại liên vùng. Các cơ quan quản lý cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các liên minh doanh nghiệp, được tham gia sâu hơn vào các dự án đầu tư công và các dự án trọng điểm trên địa bàn.

"Tôi tin tưởng răng, sự bắt tay chiến lược giữa cộng đồng doanh nhân Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn mở ra một chương mới trong hợp tác kinh tế liên vùng. Từ những nhịp cầu kết nối hôm nay, các doanh nghiệp sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển hóa các thỏa thuận thành kết quả kinh doanh cụ thể, cùng nhau vững bước trên hành trình chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai chữ số", ông Đặng Hồng Anh cho biết.