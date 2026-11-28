Cùng tham gia đoàn công tác VUSTA có PGS.TS. Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch; ông Lê Thanh Tùng, Chánh Văn phòng; ông Trần Xuân Việt, Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế và đại diện Hội thành viên VUSTA.

Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tiếp đoàn có GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch; bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; ông Lai Xuân Thành, Phó Chủ tịch và đại diện các phòng ban.

Nhân dịp đón đoàn, GS.TS. Nguyễn Văn Phước đã gửi lời chúc mừng GS.VS. Châu Văn Minh, nguyên UV BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VUSTA vừa được lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất vào ngày 23/11/2026 tại Hà Nội. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân GS.VS. Châu Văn Minh mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với giới trí thức, nhà khoa học cả nước.

Đoàn công tác VUSTA và Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển hệ thống Liên hiệp Hội; Vận động, phát huy nguồn lực trí thức khoa học và công nghệ; Phát triển cơ sở dữ liệu về trí thức khoa học; Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ…

Một số hình ảnh:

GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VUSTA phát biểu.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh phát biểu.

GS.VS. Châu Văn Minh thay mặt Đoàn VUSTA trao quà lưu niệm đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.