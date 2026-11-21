Sáng 21/11, tại khu vực sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 chính thức diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kéo dài từ ngày 21 đến 24/11.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong phát triển Thủ đô, khẳng định Hà Nội vừa là thành phố ngàn năm văn hiến, vừa là đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập.