Chủ tịch VTCA: Xử lý mã số thuế tồn đọng phải gắn với tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế

Sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan tới nhiều nội dung về quản lý thuế trong đó có hoàn thuế GTGT, xử lý mã số thuế tồn đọng, quản lý thuế thương mại điện tử, mua bán hóa đơn bất hợp pháp…

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, những vấn đề trên cần giải pháp cụ thể và sự kiên trì trong tổ chức thực hiện.

Đối với vấn đề hoàn thuế GTGT, bà Cúc đánh giá việc phân loại hồ sơ theo mức độ rủi ro, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt là hướng đi cần thiết. Doanh nghiệp cần được nhận lại kịp thời khoản tiền đủ điều kiện hoàn để bổ sung vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA.

“Kiểm soát gian lận phải đi cùng với bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế, tránh để những doanh nghiệp chấp hành tốt phải chịu thêm thời gian và chi phí”, bà Cúc nhấn mạnh.

Đối với việc xử lý mã số thuế tồn đọng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình kỳ họp Quốc hội nội dung các quy trình, thủ tục nhằm làm sạch mã số thuế trong thời gian tới trong đó đề xuất xóa các nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã dừng hoạt động từ 5 năm trở lên, đặc biệt là các khoản thuế môn bài, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, việc Bộ trưởng đề cập hướng tháo gỡ cho thấy sự quan tâm đến những hồ sơ kéo dài qua nhiều năm. Xử lý vấn đề này cần vừa chuẩn hóa dữ liệu quản lý, vừa xem xét đúng hoàn cảnh và nghĩa vụ của từng nhóm người nộp thuế. Làm sạch dữ liệu cũng phải gắn với tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, giúp các trường hợp đủ điều kiện hoàn tất việc chấm dứt hoạt động hoặc khôi phục kinh doanh thuận lợi hơn.

Từ thực tế tư vấn, Chủ tịch VTCA cho rằng, hiệu quả của các giải pháp cần được thể hiện bằng kết quả giải quyết công việc hằng ngày. Cơ quan Thuế cần sớm có hướng dẫn chi tiết về quy trình nghiệp vụ đối với từng nhóm đối tượng; đồng thời, việc triển khai phải được áp dụng thống nhất. Người nộp thuế cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế.

Bà Cúc cũng khẳng định, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó có Hội Tư vấn Thuế sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan Thuế và cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trong việc tư vấn hỗ trợ. Đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để phản ánh, báo cáo Cục Thuế, Bộ Tài chính nghiên cứu giải pháp tháo gỡ.