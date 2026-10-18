Chủ tịch VTCA hướng dẫn chính sách thuế cho hộ kinh doanh phường Việt Hưng

Sáng 16/10, tại Hội trường Trung tâm Chính trị phường Việt Hưng (tầng 4, số 3 phố Vạn Hạnh), UBND phường Việt Hưng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) cùng Cơ sở Thuế số 11 tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên đề “Thuế hộ kinh doanh 2026: Cập nhật quy định – Hướng dẫn thực hành – Giải đáp trực tiếp”.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA.

Đây là một trong bốn chuyên đề quan trọng dành cho hộ kinh doanh được lựa chọn đào tạo, tập huấn năm 2026. Lớp tập huấn nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới, giúp các cơ sở kinh doanh nắm vững quy định về xác định doanh thu, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, chuẩn hóa quy trình sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử và hạn chế rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA trực tiếp truyền đạt các nội dung về cập nhật chính sách thuế mới năm 2026, các điểm mới trong chính sách quản lý thuế, nghĩa vụ tài chính và quy định quản lý chuyên ngành đối với khu vực kinh tế cá thể.

Bên cạnh đó, chương trình hướng dẫn thực hành kê khai thuế, lập và xử lý sai sót khi kê khai thuế, áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh hằng ngày. Đồng thời, bà phân tích, hướng dẫn các giải pháp quản lý thuế và chi phí đối với mô hình kinh doanh trực tuyến, hoạt động cho thuê nhà, cũng như định hướng lộ trình chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham dự buổi trao đổi.

Trong phần thảo luận và giải đáp, nhiều câu hỏi liên quan đến việc xác định mức doanh thu chịu thuế, thời hạn kê khai và thao tác xử lý hóa đơn điện tử được giảng viên, chuyên gia trả lời trực tiếp tại hội trường.

Thông qua chương trình tập huấn, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn được cập nhật chính sách thuế, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế và sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trong hoạt động kinh doanh.