Chủ tịch VOAA gửi lời chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Toàn văn lời chúc mừng của Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam.

Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 990/QĐ-TTg, chọn ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với đất nước.

Ngày 13/10 gắn với một dấu mốc lịch sử: ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Trong thư, Người khẳng định vai trò của giới công thương và khuyến khích đóng góp vào việc xây dựng nền kinh tế, tài chính quốc gia vững mạnh, thịnh vượng.

Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp tri ân những người làm kinh doanh, đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến; khuyến khích doanh nhân phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Trong lời chúc mừng, Chủ tịch Hà Phúc Mịch gửi tới cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp lời chúc sức khỏe, bản lĩnh, sáng tạo và thành công; mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, liên kết và trách nhiệm, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam và phát triển bền vững đất nước.

Tạp chí điện tử Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc mừng của Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam:

HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2026

Trân trọng gửi tới:

Cộng đồng doanh nhân Việt Nam;

Các doanh nhân, doanh nghiệp nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam trân trọng gửi tới cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp lời chúc sức khỏe, bản lĩnh, sáng tạo và thành công.

Kính chúc các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, liên kết và trách nhiệm; góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam và phát triển bền vững đất nước.

TSKH Hà Phúc Mịch

Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW MTTQ Việt Nam,

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Phạm Thông