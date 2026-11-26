Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit, mã: TIN) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Phương đối với chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Phương được bầu vào HĐQT VietCredit tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028, sau đó được các thành viên HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch.

Ông Nguyễn Đức Phương xin rời vị trí Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT VietCredit từ ngày 21/12/2026.

Theo công bố, ông Phương đề nghị từ nhiệm cả hai vị trí kể từ ngày 21/12/2026 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Lý do được ông đưa ra là vấn đề cá nhân.

HĐQT VietCredit đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phương kể từ ngày 21/12 theo nguyện vọng cá nhân. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT sẽ được trình cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Hiện, VietCredit chưa công bố nhân sự dự kiến kế nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Theo dữ liệu công bố tại thời điểm 30/9/2026, ông Phương sở hữu hơn 3,1 triệu cổ phiếu TIN, tương đương 3,41% vốn điều lệ. Người có liên quan là bà Nguyễn Ái Linh nắm giữ 0,61% vốn. Tổng tỷ lệ sở hữu của hai cá nhân đạt khoảng 4,02%.

Đáng chú ý, biến động nhân sự cấp cao tại VietCredit diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu kinh doanh năm 2026.

Cụ thể, theo kế hoạch mới được cổ đông thông qua, mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm từ 2.400 tỷ đồng xuống còn 1.800 tỷ đồng, tương ứng giảm 25%. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến được điều chỉnh tăng từ 5% lên 7%.

Các chỉ tiêu về quy mô hoạt động cũng được điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn. Tổng tài sản mục tiêu giảm từ 32.881 tỷ đồng xuống 27.554 tỷ đồng; tổng vốn huy động giảm từ 27.717 tỷ đồng xuống 22.261 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến giảm từ 30.923 tỷ đồng xuống khoảng 24.454 tỷ đồng.

Theo tài liệu trình cổ đông, VietCredit cho biết việc điều chỉnh xuất phát từ diễn biến thị trường, yêu cầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng, cân đối nguồn vốn và bảo đảm chất lượng tài sản.

Một điểm đáng chú ý khác là Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), cổ đông lớn nhất của VietCredit với tỷ lệ sở hữu 11,01%, đã bỏ phiếu không tán thành cả ba nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ. Dù vậy, các nội dung vẫn được thông qua với tỷ lệ tán thành 78,34%.

Về phương án tăng vốn, VietCredit dự kiến phát hành gần 84 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ tối đa gần 840 tỷ đồng. Trong đó, hơn 83 triệu cổ phiếu dự kiến được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 90%, phần còn lại thuộc chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Trước đó, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của VietCredit ghi nhận một số chỉ tiêu tăng trưởng mạnh. Thu nhập lãi thuần đạt 5.186,5 tỷ đồng, tăng 159,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.558,6 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng cũng chịu áp lực khi tổng nợ xấu tại cuối tháng 9 tăng 68%, lên hơn 1.717 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 6,88% cuối năm 2025 lên 8,2%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng tăng hơn 4 lần, lên gần 2.145 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TIN biến động mạnh trong tháng 11/2026 quanh vùng giá 90.000 – 96.000 đồng/cp.

Vốn hóa khoảng 8.350 – 8.800 tỷ đồng với khoảng 92,09 triệu cổ phiếu lưu hành. P/E 4 quý gần nhất quanh mức 5,0 – 5,5 lần, P/B khoảng 2,7 – 2,85 lần.

Khối lượng giao dịch thường ở mức thấp đến trung bình (nhiều phiên chỉ vài trăm đến vài chục nghìn cổ phiếu), khiến giá dễ biến động mạnh theo từng lệnh.