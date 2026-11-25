Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit - mã CK: TIN) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Phương vì lý do cá nhân.

Cụ thể, tại văn bản số 2080/2026/VietCredit-CV ngày 25/11 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VietCredit cho biết, ngày 25/11, công ty nhận được đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Phương.

Trong đơn từ nhiệm gửi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị VietCredit, ông Nguyễn Đức Phương cho biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 27/4/2023, ông được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt nhiệm kỳ 2023 - 2028 và được các thành viên Hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

“Nay vì lý do cá nhân tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 21/12/2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua” - ông Nguyễn Đức Phương nêu trong đơn từ nhiệm.

VietCredit vừa thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, giảm 25% mục tiêu lợi nhuận trước thuế và nâng tỷ lệ nợ xấu dự kiến lên 7%. Ảnh tư liệu.

Ông Nguyễn Đức Phương sinh năm 1979 tại Hà Nội, có bằng Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT) - Bangkok, Thái Lan (liên kết Trường Đại học quản lý ESCP-EAP - Paris, Pháp) và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành tài chính) tại Trường Đại học Paris 12, Pháp.

Về quá trình công tác, ông Phương từng đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính tại Văn phòng đại diện Công ty PPF (nay là Home Credit), chuyên viên tài chính cấp cao tại Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt, Giám đốc tư vấn doanh nghiệp tại Công ty Chứng khoán Bản Việt Hà Nội.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2017, ông giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt. Từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng và từ tháng 6/2018 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (trước đây là Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng).

Theo danh sách cổ đông nắm giữ từ 1% vốn điều lệ trở lên được VietCredit công bố, tại thời điểm 30/9/2026, ông Nguyễn Đức Phương sở hữu hơn 3,1 triệu cổ phần, tương đương 3,41% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Ái Linh, người có liên quan của ông Phương, sở hữu 560 nghìn cổ phần, tương đương 0,61% vốn điều lệ. Như vậy, tổng sở hữu của ông Phương và người có liên quan là hơn 3,669 triệu cổ phần, tương đương 4,02% vốn điều lệ VietCredit.

Ở diễn biến có liên quan, trước khi ông Phương có đơn xin từ nhiệm, VietCredit đã thông qua ba nội dung lấy ý kiến cổ đông, gồm điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Nguồn: VietCredit.

Cả ba nội dung đều được thông qua với tỷ lệ tán thành 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) - cổ đông lớn nhất của VietCredit, sở hữu hơn 10 triệu cổ phần, tương ứng 11,01% vốn điều lệ, đã bỏ phiếu không tán thành cả ba nội dung.

Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của VietCredit được điều chỉnh theo hướng hạ các chỉ tiêu về quy mô và lợi nhuận, đồng thời nâng tỷ lệ nợ xấu dự kiến.

Cụ thể, mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 25%, từ 2.400 tỷ đồng xuống 1.800 tỷ đồng; trong khi tỷ lệ nợ xấu dự kiến tăng từ 5% lên 7%.

Mục tiêu tổng tài sản giảm từ 32.881 tỷ đồng xuống 27.554 tỷ đồng; tổng vốn huy động giảm từ 27.717 tỷ đồng xuống 22.261 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng giảm từ 30.923 tỷ đồng xuống 24.454 tỷ đồng, tương ứng giảm 20,9% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cùng với điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cổ đông VietCredit thông qua phương án sử dụng gần như toàn bộ hơn 822 tỷ đồng lợi nhuận có thể phân phối năm 2025 để tăng vốn điều lệ.

Công ty dự kiến phát hành gần 84 triệu cổ phiếu, tăng vốn tối đa gần 840 tỷ đồng, gồm hơn 83 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 90% và khoảng 921 nghìn cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến triển khai năm 2027, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận./.