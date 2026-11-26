Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit, UPCoM: TIN) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến sự thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ngày 25/11, doanh nghiệp nhận được đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Phương.

Trong đơn từ nhiệm, ông Phương cho biết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, ông được bầu vào HĐQT VietCredit nhiệm kỳ 2023 – 2028, sau đó được các thành viên HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ông Phương đề nghị được từ nhiệm cả hai vị trí kể từ ngày 21/12/2026, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Cũng trong ngày 25/11, HĐQT VietCredit đã ban hành quyết định thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Phương kể từ ngày 21/12/2026 theo nguyện vọng cá nhân. Văn bản này do chính ông Phương ký với tư cách Chủ tịch, thay mặt HĐQT công ty.

Riêng việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phương sẽ được trình tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất và chính thức có hiệu lực tại thời điểm được cổ đông thông qua. VietCredit hiện chưa công bố danh tính nhân sự dự kiến kế nhiệm ông Phương.

Chủ tịch VietCredit Nguyễn Đức Phương bất ngờ xin từ nhiệm.

Trước đó, vào ngày 27/10, HĐQT VietCredit đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong tháng 12/2026 tại TP. HCM. Các nội dung dự kiến trình cổ đông bao gồm sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Như vậy, kế hoạch kiện toàn bộ máy quản trị của VietCredit đã được thông qua gần một tháng trước khi ông Nguyễn Đức Phương chính thức nộp đơn từ nhiệm.

Ông Nguyễn Đức Phương sinh năm 1979 tại Hà Nội, có bằng Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT) - Bangkok, Thái Lan (liên kết Trường Đại học quản lý ESCP-EAP - Paris, Pháp) và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành tài chính) tại Trường Đại học Paris 12, Pháp.

Về quá trình công tác, ông Phương từng đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính tại Văn phòng đại diện Công ty PPF (nay là Home Credit), chuyên viên tài chính cấp cao tại Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt, Giám đốc tư vấn doanh nghiệp tại Công ty Chứng khoán Bản Việt Hà Nội.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2017, ông giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt. Từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng và từ tháng 6/2018 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (trước đây là Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng).

Theo danh sách cổ đông nắm giữ từ 1% vốn điều lệ trở lên được VietCredit công bố, tại thời điểm 30/9/2026, ông Nguyễn Đức Phương sở hữu hơn 3,1 triệu cổ phần, tương đương 3,41% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Ái Linh, người có liên quan của ông Phương, sở hữu 560 nghìn cổ phần, tương đương 0,61% vốn điều lệ. Như vậy, tổng sở hữu của ông Phương và người có liên quan là hơn 3,669 triệu cổ phần, tương đương 4,02% vốn điều lệ VietCredit.

Ở diễn biến có liên quan, trước khi ông Phương có đơn xin từ nhiệm, VietCredit đã thông qua ba nội dung lấy ý kiến cổ đông, gồm điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ năm 2026.

Cả ba nội dung đều được thông qua với tỷ lệ tán thành 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) - cổ đông lớn nhất của VietCredit, sở hữu hơn 10 triệu cổ phần, tương ứng 11,01% vốn điều lệ, đã bỏ phiếu không tán thành cả ba nội dung.

Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của VietCredit được điều chỉnh theo hướng hạ các chỉ tiêu về quy mô và lợi nhuận, đồng thời nâng tỷ lệ nợ xấu dự kiến.

Cụ thể, mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 25%, từ 2.400 tỷ đồng xuống 1.800 tỷ đồng; trong khi tỷ lệ nợ xấu dự kiến tăng từ 5% lên 7%.

Mục tiêu tổng tài sản giảm từ 32.881 tỷ đồng xuống 27.554 tỷ đồng; tổng vốn huy động giảm từ 27.717 tỷ đồng xuống 22.261 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng giảm từ 30.923 tỷ đồng xuống 24.454 tỷ đồng, tương ứng giảm 20,9% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cùng với điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cổ đông VietCredit thông qua phương án sử dụng gần như toàn bộ hơn 822 tỷ đồng lợi nhuận có thể phân phối năm 2025 để tăng vốn điều lệ.

Công ty dự kiến phát hành gần 84 triệu cổ phiếu, tăng vốn tối đa gần 840 tỷ đồng, gồm hơn 83 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 90% và khoảng 921 nghìn cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến triển khai năm 2027, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.