Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp quan trọng của AFF

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp lần thứ 16 của Ban tổ chức thi đấu AFF tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 23.10, thảo luận kế hoạch tổ chức các giải bóng đá Đông Nam Á trong thời gian tới. Ảnh: VFF

Cuộc họp diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên Ban tổ chức thi đấu. Trên cương vị Trưởng Ban tổ chức thi đấu AFF, ông Trần Quốc Tuấn điều hành các nội dung thảo luận liên quan đến hoạt động tổ chức và phát triển hệ thống giải bóng đá Đông Nam Á.

Một trong những vấn đề được quan tâm là việc rà soát, điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức những giải đấu trong thời gian tới.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm sự phối hợp giữa AFF và các liên đoàn thành viên, nhất là trong bối cảnh lịch thi đấu bóng đá quốc tế ngày càng dày đặc.

Đối với Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Shopee Cup 2026/27, Ban tổ chức thi đấu AFF đã xem xét một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai giải đấu.

Các nội dung được thảo luận trên cơ sở tuân thủ điều lệ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, công tác vận hành và những cam kết thương mại. Đồng thời, AFF tiếp tục đặt ra yêu cầu bảo đảm tính công bằng, minh bạch và sự liêm chính trong thi đấu.

Bên cạnh việc giải quyết các vấn đề trước mắt, cuộc họp dành thời gian xem xét dự thảo lịch thi đấu và điều lệ các giải bóng đá AFF năm 2027, qua đó tạo cơ sở để các liên đoàn thành viên chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng.

Đáng chú ý, Ban tổ chức thi đấu AFF cũng thảo luận hồ sơ mời đăng cai Giải vô địch U17 Đông Nam Á, gắn với định hướng sử dụng giải đấu này làm vòng loại cho các kỳ Giải vô địch U17 châu Á (AFC U17 Asian Cup).

Đây được xem là hướng đi quan trọng trong quá trình phát triển bóng đá trẻ Đông Nam Á. Việc kết nối hệ thống thi đấu khu vực với sân chơi châu lục được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng cạnh tranh, đồng thời tạo thêm cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Thông qua những trận đấu có ý nghĩa chuyên môn lớn hơn, các đội tuyển U17 trong khu vực cũng có thêm động lực đầu tư cho công tác đào tạo, tuyển chọn và chuẩn bị lực lượng kế cận.

Một nội dung khác được đưa ra thảo luận là phương án thời gian tổ chức Giải vô địch Đông Nam Á trong hai năm 2028 và 2029.

Việc sớm nghiên cứu lịch thi đấu nhằm hạn chế nguy cơ chồng chéo với các giải đấu quốc tế và lịch thi đấu trong nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các đội tuyển quốc gia chuẩn bị lực lượng, xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu.

Đây cũng là yếu tố cần thiết để AFF nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả tổ chức và sức hấp dẫn của các giải đấu đối với người hâm mộ, đối tác và các liên đoàn thành viên.

Thông qua cuộc họp lần thứ 16, Ban tổ chức thi đấu AFF tiếp tục hướng tới việc hoàn thiện hệ thống thi đấu khu vực theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và phù hợp hơn với lịch bóng đá quốc tế.

Những nội dung được thảo luận tại Tokyo không chỉ phục vụ công tác tổ chức các giải đấu trước mắt mà còn góp phần định hình kế hoạch phát triển bóng đá Đông Nam Á trong những năm tiếp theo, từ cấp độ đội tuyển trẻ đến bóng đá câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.