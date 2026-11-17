Đoàn đại biểu VFF chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Theo danh sách ứng viên được AFF công bố trước đó, ông Khiev Sameth là ứng viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch. Kết quả, vị lãnh đạo người Campuchia tiếp tục nhận được sự tín nhiệm để giữ cương vị này trong nhiệm kỳ mới và là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John cũng có mặt tại sự kiện, cho thấy sự quan tâm của các tổ chức bóng đá quốc tế đối với hoạt động của AFF cũng như định hướng phát triển bóng đá Đông Nam Á trong giai đoạn tiếp theo.

Tại cuộc bầu cử lần này, bóng đá Việt Nam tiếp tục có đại diện trong bộ máy lãnh đạo AFF. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm tham gia Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2026 -2030 gồm 5 thành viên.