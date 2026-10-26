Chủ tịch VFF khóa X: Vì sao ông Trần Quốc Tuấn cần được tiếp tục tín nhiệm?

Với những gì đã diễn ra ở khóa IX, câu chuyện đáng được đặt ra không phải chỉ là ai có thể trở thành Chủ tịch VFF, mà là bóng đá Việt Nam có nên tiếp tục trao niềm tin cho một người đã chứng minh được năng lực bằng thành tích thực tế hay không. Bởi người giỏi thực sự rất quan trọng với bóng đá Việt Nam.

Một nhiệm kỳ bốn năm thực tế không phải khoảng thời gian dài đối với bóng đá. Một kế hoạch đào tạo trẻ cần nhiều năm để tạo ra thế hệ cầu thủ mới. Một chiến lược nâng tầm đội tuyển phải đi qua nhiều chu kỳ thi đấu. Quan hệ quốc tế cũng không thể xây dựng trong ngày một ngày hai. Vì vậy, khi một người đứng đầu đã tạo được nền tảng thành công và bắt đầu đưa hệ thống đi đúng hướng, việc tiếp tục trao cơ hội để họ hoàn thiện những gì đã xây dựng là điều đáng cân nhắc.

Ông Trần Quốc Tuấn đang góp mặt ở nhiều vị trí quan trọng tại AFC và FIFA.

Ông Trần Quốc Tuấn đang có lợi thế lớn nhất ở chính thành tích của VFF khóa IX. Đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á hai kỳ liên tiếp năm 2024 và 2026, đồng thời giành quyền dự Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng. U22 Việt Nam giành hai HCV SEA Games, U23 Việt Nam ba lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á và giành HCĐ U23 châu Á 2026. Đội tuyển nữ lần đầu dự World Cup 2023, trong khi U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup 2026. Futsal nam hai lần liên tiếp vào tứ kết châu Á, còn futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2024 và giành HCV SEA Games 33.

Điểm đáng nói là thành công không xuất hiện ở một đội tuyển duy nhất. Bóng đá nam, bóng đá nữ, các đội tuyển trẻ và futsal đều có những dấu mốc quan trọng. Đó là cơ sở để đánh giá một nhiệm kỳ dưới góc độ hệ thống, thay vì chỉ nhìn vào một chiếc cúp.

Năng lực của ông Trần Quốc Tuấn còn đặc biệt được thể hiện qua vị thế trong bóng đá quốc tế. Ông được tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC nhiệm kỳ 2023-2027 và thành viên Ủy ban các giải đấu đội tuyển nam của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. Đây là những vị trí cho thấy uy tín và khả năng kết nối của bóng đá Việt Nam trong hệ thống quản trị bóng đá châu Á và thế giới, cũng như lời khẳng định tài năng quản lý bóng đá của ông Tuấn đang ở tầm châu Á.

Một dấu ấn khác của ông Trần Quốc Tuấn là khả năng kết nối và biến các mối quan hệ quốc tế thành những giá trị cụ thể cho bóng đá Việt Nam. Quan hệ hợp tác với các nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc được thúc đẩy thông qua giao lưu, trao đổi chuyên môn, đào tạo và thi đấu. Đây không đơn thuần là hoạt động đối ngoại, mà là nguồn lực quan trọng để bóng đá Việt Nam học hỏi, mở rộng môi trường phát triển và nâng cao vị thế trong khu vực. Khả năng kết nối ấy càng có giá trị khi ông Tuấn đồng thời được tín nhiệm ở các tổ chức bóng đá lớn như AFC và FIFA.

Vì thế, việc ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được đề cử và tái tranh cử Chủ tịch VFF khóa X cần được nhìn nhận trước hết từ những gì ông đã chứng minh trong thực tế. Một nhà quản lý đã tạo dựng được thành tích, duy trì được hướng đi đúng và đưa bóng đá Việt Nam tiến lên thì việc tiếp tục giao trọng trách là điều thực sự cần thiết, đó là lựa chọn dựa trên hiệu quả đã được kiểm chứng. Điều quan trọng lúc này là phát huy những thành quả của khóa IX, tiếp tục con đường đang đúng hướng và đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn trong khóa X.

Dĩ nhiên, cuộc bầu cử vẫn phải được tiến hành theo đúng quy định. Các ứng viên khác hoàn toàn có quyền trình bày chương trình hành động và thuyết phục các đại biểu bằng mục tiêu, năng lực cũng như tầm nhìn của mình. Nhưng với vị trí Chủ tịch VFF, thành tích thực tế luôn là một thước đo quan trọng. Ông Trần Quốc Tuấn có một lợi thế rất rõ ràng khi bước vào cuộc đua với kết quả đã được tạo ra, chứ không chỉ bằng lời hứa cho nhiệm kỳ mới.

Nếu tiếp tục được tín nhiệm, thách thức của ông Trần Quốc Tuấn trong khóa X không phải là bắt đầu lại từ đầu, càng không phải thay đổi để thay đổi. Đó phải là quá trình phát huy nền tảng đã được xây dựng, đồng thời nâng chuẩn cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển nam cần tiến sâu hơn ở châu Á và hướng đến World Cup, bóng đá nữ cần trở lại sân chơi World Cup, các đội tuyển trẻ phải tiếp tục tạo nguồn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, còn futsal cần từng bước tiến gần nhóm đầu châu Á.

Bóng đá Việt Nam hiện có đủ thành tích để tự tin, nhưng chưa có lý do để hài lòng. Chính vì vậy, chuyện tiếp tục tín nhiệm một người đã chứng minh được năng lực không đồng nghĩa với việc bằng lòng với hiện tại. Ngược lại, đó là cách để tận dụng tốt nhất những gì đã được xây dựng, giữ sự ổn định cần thiết và có thêm thời gian để thực hiện những kế hoạch dài hạn.

Ngược lại, một sự thay đổi thượng tầng có thể tạo ra khoảng trống về định hướng và làm gián đoạn những kế hoạch đang được triển khai. Bóng đá cần một chiến lược dài hạn, trong khi mỗi nhiệm kỳ chỉ có bốn năm. Vì thế, khi một người đã chứng minh được năng lực và đang đi đúng hướng, sự ổn định ở vị trí lãnh đạo có thể giúp bóng đá Việt Nam duy trì tính liên tục, thay vì phải mất thời gian để bắt đầu lại một chu kỳ mới mà không ai dám chắc có thành công hay không.

Khóa IX đã cho thấy ông Trần Quốc Tuấn có thể làm được gì. VFF khoá X, nếu tiếp tục được tín nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, đó sẽ là chuyện đúng đắn để ông phát huy những thành quả của khoá IX và chứng minh bóng đá Việt Nam có thể đi xa đến đâu.