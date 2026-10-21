Chủ tịch VFF khóa X: Cần người giỏi, đừng nói chuyện nhiều tiền!

Bầu Đức và bầu Thắng là hai ví dụ tiêu biểu về những doanh nhân đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam. Bầu Thắng từng tặng HLV Calisto cho VFF và tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, ông còn góp phần xây dựng nền tảng cho bóng đá chuyên nghiệp. Bầu Đức tiên phong trong đào tạo trẻ, đồng thời mời HLV Park Hang Seo và chi trả toàn bộ tiền lương cho nhà cầm quân người Hàn Quốc trong năm đầu tiên dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Họ có tiền, có tâm huyết và cống hiến hết mình. Nhưng cả hai chưa bao giờ xem vị trí Chủ tịch VFF thành mục tiêu phải theo đuổi. Bởi đóng góp cho bóng đá và điều hành cả nền bóng đá là hai câu chuyện khác nhau.

Chủ tịch VFF không chỉ cần nguồn lực tài chính hay những mối quan hệ doanh nghiệp. Đó phải là người am hiểu chuyên môn, có năng lực quản trị hệ thống, đủ thời gian xử lý công việc và khả năng xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Quan trọng hơn, người đứng đầu VFF phải biết kết nối các nguồn lực để tạo ra thành quả thực tế cho bóng đá Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF hiện tại) là một ví dụ đặc biệt. Ông Tuấn là một quan chức bóng đá đúng nghĩa, có nhiều năm làm việc trong hệ thống bóng đá quốc tế. Hiện ông Tuấn là Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC nhiệm kỳ 2023-2027, đồng thời từng giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFF nhiệm kỳ 2022-2026 và là thành viên Ủy ban Thi đấu các đội tuyển nam FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Với tài năng, uy tín và quan hệ quốc tế kể trên, Chủ tịch VFF giúp các đội tuyển trẻ Việt Nam được tham dự những giải đấu quốc tế, tăng cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh. Những kết nối với bóng đá Qatar và Trung Quốc mở thêm cơ hội thi đấu cho các đội tuyển trẻ, qua đó phục vụ mục tiêu phát triển lực lượng.

Thành tích của U23 Việt Nam trong những năm qua cho thấy giá trị của quá trình đầu tư có hệ thống. Đội tuyển liên tục giành chức vô địch Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games ở hai trong ba kỳ gần nhất và giành hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026. Những kết quả ấy không đến chỉ từ tiền bạc, mà còn cần công tác đào tạo, tổ chức thi đấu và sự chuẩn bị chuyên môn. U23 Việt Nam thành công nhờ được cọ xát rất nhiều đối thủ mạnh tại Qatar và Trung Quốc.

Ở đội tuyển quốc gia, thành công dưới thời HLV Kim Sang Sik cũng gắn với quá trình chuẩn bị và điều kiện tập huấn. Việc tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn trước AFF Cup từng khiến HLV Thái Lan đề cập đến sự khác biệt trong khâu chuẩn bị giữa hai đội. Điều đó cho thấy đầu tư hiệu quả không chỉ nằm ở số tiền bỏ ra, mà còn ở tầm nhìn và mối quan hệ.

Trong khi đó, bóng đá Thái Lan và Indonesia đem đến những bài học đáng suy ngẫm. Chủ tịch FAT Madam Pang có nhiều năm đồng hành với các đội tuyển, nhưng quyết định chia tay HLV Mano Polking rồi bổ nhiệm Masatada Ishii không mang lại thành công như kỳ vọng. Indonesia dưới thời tỷ phú Erick Thohir cũng gây tranh cãi khi sa thải HLV Shin Tae Yong, bổ nhiệm Patrick Kluivert rồi tiếp tục thay đổi sau thất bại. Tiền bạc nhiều rõ ràng không thể bảo đảm những quyết định nhân sự sẽ đúng đắn cho một nền bóng đá.

Nếu cứ có tỷ phú làm chủ tịch liên đoàn là có thể giành vé dự World Cup, Thái Lan và Indonesia đã không phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu ấy. Trung Quốc cũng là trường hợp đáng suy ngẫm, dù đầu tư rất lớn nhưng đội tuyển nước này vẫn chưa trở lại World Cup kể từ lần tham dự năm 2002.

Chủ tịch FIFA và Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF).

Bởi vậy, những ý kiến cho rằng VFF khóa X cần một doanh nhân giàu có để đưa tuyển Việt Nam đến World Cup, thực sự phải được nhìn nhận thận trọng. Bóng đá Việt Nam cần doanh nhân đầu tư và cần những người sẵn sàng cống hiến như bầu Đức, bầu Thắng, hay các doanh nhân khác. Nhưng không phải ai có nhiều tiền cũng phù hợp làm Chủ tịch VFF. Đây là một vị trí hết sức đặc biệt, và trình độ chuyên môn phải được nói đến đầu tiên.

Bóng đá cần tiền để phát triển, nhưng rất cần người giỏi để điều hành. Chủ tịch VFF khóa X phải là người có năng lực quản trị, tầm nhìn chuyên môn và khả năng kết nối quốc tế để biến nguồn lực thành thành tích. Giấc mơ World Cup không thể được mua bằng nhiều tiền, mà phải được xây dựng bằng chiến lược đúng đắn và sự phát triển bền vững của cả nền bóng đá.