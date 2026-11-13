Chủ tịch VCCI bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội

Ngày 13/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 của Quốc hội cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Sỹ Hùng 58 tuổi, quê xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An, là Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 tại Hà Nội với 81,29% phiếu bầu.

Ông Hùng có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Doanh nghiệp nhà nước, Cục Phát triển doanh nghiệp và Cục trưởng Phát triển doanh nghiệp. Giai đoạn 2018-2025, ông là Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 9/2018, ông giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tháng 3/2025, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính.

Tháng 10/2025, ông được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tháng 11/2025, ông được bầu làm Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu tán thành, sau khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.