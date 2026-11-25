Chủ tịch và Thư ký chi khoảng 20 tỷ đồng mua cổ phiếu, cổ đông đợt tăng vốn tạm lỗ hơn 33%

Với mục đích phục vụ nhu cầu cá nhân, ông Đinh Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Royal Invest và bà Nguyễn Thị Kim Loan, Thư ký Công ty, vừa cùng đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu RYG. Các giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 30/11 đến ngày 23/12/2026.

Nếu giao dịch hoàn tất theo đăng ký, ông Đinh Việt Anh sẽ nâng lượng nắm giữ tại Royal Invest từ hơn 15,63 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 22,46%, lên hơn 17,13 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,61% vốn điều lệ. Cùng chiều tăng sở hữu, bà Nguyễn Thị Kim Loan sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 0,6 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,86%, lên gần 2,1 triệu đơn vị, tương đương 3,01% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 23/11/2026, cổ phiếu RYG đóng cửa tại mức giá 6.680 đồng mỗi cổ phiếu. Tạm tính theo mức thị giá này, ông Việt Anh và bà Kim Loan sẽ cần chi khoảng 10 tỷ đồng cho mỗi cá nhân, tương đương tổng giá trị ước tính khoảng 20 tỷ đồng, để mua trọn lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Kế hoạch mua vào của lãnh đạo và người nội bộ diễn ra không lâu sau khi Royal Invest kết thúc đợt phát hành thêm 22,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu. Trong đợt tăng vốn này, doanh nghiệp phát hành thành công hơn 16,95 triệu cổ phiếu, còn lại gần 5,55 triệu cổ phiếu tiếp tục được phân phối nhưng bất thành khi thị giá RYG tại phiên đóng cửa ngày 21/10 đứng ở mức 7.950 đồng mỗi cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá kết phiên ngày 23/11, nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng đang ghi nhận mức lỗ hơn 33% chỉ sau hơn một tháng.

Doanh thu 9 tháng vượt mốc 2.036 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 105,4%

Trái ngược với diễn biến suy giảm sâu dưới mệnh giá của cổ phiếu trên sàn giao dịch, kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Royal Invest ghi nhận mức tăng trưởng cao trong năm 2026. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt 760,8 tỷ đồng, tăng 41,36% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đà mở rộng doanh thu, hiệu quả lợi nhuận trong quý cũng cải thiện rõ rệt. Kết thúc quý III/2026, Royal Invest ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 31,65% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Royal Invest đạt 2.036,7 tỷ đồng, tăng trưởng 31,67% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế ba quý đạt hơn 57,1 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng tới 105,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này cho thấy sự phân hóa đáng chú ý giữa tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi trên báo cáo tài chính và xu hướng điều chỉnh mạnh của thị giá cổ phiếu RYG trên sàn HoSE ngay sau đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.