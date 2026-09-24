Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: QUANG VINH

Thăm hỏi, động viên và trao quà tận tay gia đình bệnh nhi, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong các em sớm bình phục, đón Tết Trung thu ấm áp; đồng thời nhắn nhủ các gia đình giữ gìn sức khỏe, động viên nhau vượt qua khó khăn, làm điểm tựa để các em có thêm niềm tin, nghị lực chiến thắng bệnh tật.

Đồng chí khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu nhi. Hàng năm, vào dịp Tết Trung thu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, tặng quà và chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em trên cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: QUANG VINH

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục chăm sóc toàn diện cả thể chất và tinh thần cho bệnh nhi; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của trẻ em.

Đặc biệt, bệnh viện cần quan tâm các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nặng, tạo thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, giúp các em sớm trở về với gia đình và trường lớp.