Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - viết thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài cùng bạn bè quốc tế phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026.

Bà Bùi Thị Minh Hoài viết thư kêu gọi ủng hộ người nghèo. Ảnh: Phạm Hải

Trong thư, bà Bùi Thị Minh Hoài viết: "Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tinh thần 'lá lành đùm lá rách', 'bầu ơi thương lấy bí cùng', 'thương người như thể thương thân', sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ người nghèo, người gặp thiên tai, hoạn nạn đã trở thành nét đẹp văn hóa, là lẽ sống của mỗi người Việt Nam.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và đồng bào ta ở trong và ngoài nước đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, giúp hàng ngàn gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những gia đình nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ của cộng đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Để thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, rất cần sự chung tay của toàn xã hội.

"Với tinh thần 'Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào', thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026; bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo ở Trung ương và địa phương, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn, tạo thêm sinh kế, việc làm, cơ hội để người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Chúng tôi xin ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân vì hạnh phúc của những người còn khó khăn" - bà Hoài kêu gọi.

Cũng theo bà Hoài, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết sẽ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch.

Tài khoản ủng hộ cho Quỹ Vì người nghèo Trung ương