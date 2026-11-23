Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương và các ĐBQH tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lê Huệ

Cùng dự hội nghị về phía Trung ương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Huệ

Về phía tỉnh Phú Thọ có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo cử tri địa phương.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đã thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Theo đó, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, xem xét, biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Huệ

Các quyết sách được thông qua tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Quốc hội cũng quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, 17 đại biểu đã tham gia tích cực, trách nhiệm vào các nội dung của kỳ họp, với 86 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và hội trường; trong đó có 71 lượt tại tổ, 15 lượt tại hội trường. Ba đại biểu của Đoàn trực tiếp tham gia chất vấn các bộ trưởng về những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ. Các ý kiến tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương, nhất là yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, cử tri đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Hai cũng như tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở như: Đề nghị ưu tiên nguồn vốn đầu tư nâng cấp tuyến ĐT.440 kết nối Quốc lộ 6 với xã Vân Sơn và các tuyến giao thông liên vùng Vân Sơn - Cổ Lũng (Thanh Hóa) - Mai Châu; xem xét đầu tư hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch; rà soát, đưa Dự án Thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; có quy định chặt chẽ đối với việc đầu tư thủy điện nhỏ tại những khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh.

Cử tri xã Vân Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Lê Huệ

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ Vân Sơn phát triển du lịch; bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở về nơi an toàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, xem xét nâng cấp Trường THPT Lũng Vân thành trường phổ thông dân tộc nội trú. Cử tri cũng đề xuất điều chỉnh tiêu chí giao biên chế cấp xã vùng cao, nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và có chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động chuyên trách tại các hội cấp xã.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Vân Sơn. Ảnh: Lê Huệ

Phát biểu tiếp thu, trao đổi với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, xuất phát từ thực tiễn đời sống của nhân dân. Đồng thời nhấn mạnh, các kiến nghị đã phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của địa phương, nhất là đối với một xã vùng cao, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như Vân Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.