Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tại xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: LH.

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có các ông: Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và đông đảo cử tri xã Vân Sơn.

Các đại biểu và đông đảo cử tri dự Hội nghị. Ảnh: LH.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Theo đó, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra; xem xét, biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ.

Các quyết sách được thông qua tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Quốc hội cũng quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Vân Sơn. Ảnh: LH.

Đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, các đại biểu đã tích cực, trách nhiệm tham gia các nội dung của kỳ họp, với 86 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và hội trường; trong đó có 71 lượt tại tổ và 15 lượt tại hội trường. Ba đại biểu của Đoàn trực tiếp tham gia chất vấn các Bộ trưởng.

Các ý kiến phát biểu, chất vấn tập trung phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương, nhất là yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, cử tri ghi nhận, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Cụ thể, cử tri đề nghị ưu tiên bố trí nguồn vốn nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.440 kết nối Quốc lộ 6 với xã Vân Sơn và các tuyến giao thông liên vùng Vân Sơn - Cổ Lũng (Thanh Hóa) - Mai Châu; đầu tư hồ chứa nước đa mục tiêu phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch.

Đồng thời, kiến nghị rà soát, đưa Dự án Thủy điện Suối Hưng ra khỏi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; siết chặt quy định đầu tư thủy điện nhỏ tại các khu vực có tiềm năng du lịch, danh lam thắng cảnh.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Vân Sơn; bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư, di dời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đến nơi an toàn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất giáo dục.

Đối với chế độ, chính sách cán bộ cơ sở, cử tri đề xuất điều chỉnh tiêu chí giao biên chế phù hợp với đặc thù xã vùng cao; nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn và có chính sách hỗ trợ người hoạt động chuyên trách tại các hội cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu. Ảnh: LH.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, xuất phát từ thực tiễn đời sống của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển của địa phương, nhất là đối với xã vùng cao, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn như Vân Sơn.

Các cử tri nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: LH.

Ông Phạm Đại Dương đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương nghiêm túc tiếp thu, rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị; xác định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần tổng hợp, báo cáo, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tổng hợp, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.