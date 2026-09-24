Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ân cần thăm hỏi, động viên các bệnh nhi và gia đình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao những phần quà ý nghĩa đến tận tay các gia đình, mong các cháu sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các gia đình bệnh nhi luôn giữ gìn sức khỏe, động viên, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn; mỗi gia đình là điểm tựa vững chắc để các cháu có thêm niềm tin và nghị lực chiến thắng bệnh tật.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với các cháu thiếu nhi. Hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, sự quan tâm đó được thể hiện qua những phần quà, hoạt động thăm hỏi và tổ chức các hoạt động vui chơi đa dạng cho thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhân dịp Tết Trung thu.

Ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Bệnh viện tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu; từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị của trẻ em.

Đặc biệt, Bệnh viện cần quan tâm tới các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp mắc bệnh nặng, tạo thêm cơ hội để các cháu tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến, qua đó rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả chữa bệnh, giúp các cháu sớm được xuất viện, trở về với gia đình và trường lớp.

Các bệnh nhi và gia đình xúc động, vui mừng trước món quà ý nghĩa từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đón nhận phần quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều bệnh nhi và gia đình không giấu được niềm xúc động, vui mừng trước món quà ý nghĩa từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Những suất quà Trung thu tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đối với các bệnh nhi và gia đình đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Mỗi phần quà là lời động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững vàng chiến đấu với bệnh tật, để cha mẹ thêm kiên cường đồng hành cùng con trong hành trình điều trị, với mong ước các em sớm bình phục, được đón mùa Trung thu trọn vẹn bên gia đình.