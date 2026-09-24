Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Trung thu cho bệnh nhi

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi; trao tặng những phần quà ý nghĩa đến tận tay gia đình bệnh nhi với mong muốn các em sẽ sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung thu thật ấm áp, trọn vẹn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới bệnh viện và các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: H.D.

Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, các gia đình của các bệnh nhi luôn giữ gìn sức khỏe, động viên nhau, cùng các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc để các cháu có thêm niềm tin và nghị lực chiến thắng bệnh tật.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với các cháu thiếu nhi. Hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, sự quan tâm đó thể hiện qua những phần quà, hoạt động thăm hỏi và tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu; từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị của trẻ em.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương trao quà, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: H.D.

Bệnh viện cần quan tâm tới những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp mắc bệnh nặng, để các cháu có thêm cơ hội tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến, qua đó rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả chữa bệnh và giúp các cháu sớm được xuất viện, trở về với gia đình và trường lớp.

Đón nhận phần quà, chị Hoàng Thị Hiền - phụ huynh của cháu Ngô Bảo Khang (2 tuổi rưỡi) xúc động gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài động viên, chia sẻ với gia đình bệnh nhi. Ảnh: H.D.

Chị Hiền cho biết, con chị phát hiện khối u sọ hầu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kịp thời, và cháu đang trong quá trình hồi phục. Gia đình cảm thấy an tâm và vơi đi gánh nặng khi chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả gần như 100%.

“Nhận được phần quà hỗ trợ từ Mặt trận, gia đình cảm thấy rất vui và ấm lòng, đặc biệt trong dịp Trung thu ý nghĩa năm nay”, chị Hiền nói.

Những suất quà Trung thu tuy không lớn về vật chất, nhưng như một lời động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bệnh nhi vững vàng chiến đấu với bệnh tật, sớm hồi phục và trở về với sinh hoạt đời thường...